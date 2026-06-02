1034円→528円！銀だこ酒場「創業祭」たこ焼き＋ビールがほぼ半額

「銀だこハイボール酒場」をはじめとした全国の“銀だこ酒場”店舗では、6月9日～11日の期間限定で「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」を開催します。

3日間限定、たこ焼き×ビールが528円

創業17周年記念祭では、人気No.1の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」と、対象のアルコールのセットを特別価格528円で提供。対象のアルコールは「生ビール」・「角ハイボール」・「こだわり酒場のレモンサワー」の3種から好みの1杯を選べます。なお、ひとり1セットまで。

組み合わせ例として「生ビール×ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」は通常合計1034円のところ、期間中はほぼ半額の528円になります。

【概要】

創業記念セット 528円

〔ぜったいうまい!!たこ焼（ソース・4個入り）＋対象アルコール1杯〕

＜対象アルコール＞

・生ビール 605円

・角ハイボール 495円

・こだわり酒場のレモンサワー 429円

※たこ焼は55円追加で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」に変更可能

※1人1セットまで

サク飲み、0軒目や〆にも

銀だことアルコールのセットがお得。ただし特別価格はひとり1セットまで。サクッと1杯飲みたい時や、飲み会前の0軒目、飲んだ後にもう1軒寄って軽く飲みたい時にも活用できそうですね。

※記事中の価格は税込み