1034円→528円！銀だこ酒場「創業祭」たこ焼き＋ビールがほぼ半額

「銀だこハイボール酒場」をはじめとした全国の“銀だこ酒場”店舗では、6月9日～11日の期間限定で「銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭」を開催します。
3日間限定、たこ焼き×ビールが528円
創業17周年記念祭では、人気No.1の「ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」と、対象のアルコールのセットを特別価格528円で提供。対象のアルコールは「生ビール」・「角ハイボール」・「こだわり酒場のレモンサワー」の3種から好みの1杯を選べます。なお、ひとり1セットまで。
組み合わせ例として「生ビール×ぜったいうまい‼たこ焼（ソース・4個入り）」は通常合計1034円のところ、期間中はほぼ半額の528円になります。
【概要】
創業記念セット 528円
〔ぜったいうまい!!たこ焼（ソース・4個入り）＋対象アルコール1杯〕
＜対象アルコール＞
・生ビール 605円
・角ハイボール 495円
・こだわり酒場のレモンサワー 429円
※たこ焼は55円追加で「てりたま」「ねぎだこ」「チーズ明太子」に変更可能
※1人1セットまで
サク飲み、0軒目や〆にも
銀だことアルコールのセットがお得。ただし特別価格はひとり1セットまで。サクッと1杯飲みたい時や、飲み会前の0軒目、飲んだ後にもう1軒寄って軽く飲みたい時にも活用できそうですね。
※記事中の価格は税込み
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