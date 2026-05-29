チーズがどばっ！ 松屋「濃厚チーズINハンバーグ」登場　これは意外

松屋は、6月2日10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を発売します。
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食 1090円
ふっくらと焼き上げたハンバーグの中に3種のチーズを閉じ込めたメニューです。王道のデミソースと合わせることで、チーズのコクと肉の旨味を組み合わせた味わいに仕上げています。
デミソースに加え、にんにくがきいた「うまトマソース」も選べます。さらに、チーズや目玉焼きを組み合わせたバリエーションも用意されます。
定食は生野菜みそ汁付き、生野菜がないバージョン（ライスセット）も選べます。
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ定食 1290円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ定食 1190円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食 1390円
▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食 1180円
▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ定食 1380円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ 990円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ 1190円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ 1090円
▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ 1290円
▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ 1080円
▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ 1280円
これはチーズ好き歓喜
中からチーズが溢れ出るハンバーグという、見た目のインパクトと食べ応えの両方を備えたメニューが登場します。“チーズINハンバーグ”ときくとファミレスの印象も強いですが、松屋で食べられるのはうれしいですね。
デミソースとうまトマソースと、２種のソースで様々なトッピングが選べるのも強み。チーズ好きは必ず食べたいメニュー。松屋店頭で試してみては？
※価格は税込み表記です。
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