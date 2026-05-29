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6月2日スタート

チーズがどばっ！ 松屋「濃厚チーズINハンバーグ」登場　これは意外

2026年05月29日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　松屋は、6月2日10時より「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を発売します。

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ定食　1090円

　ふっくらと焼き上げたハンバーグの中に3種のチーズを閉じ込めたメニューです。王道のデミソースと合わせることで、チーズのコクと肉の旨味を組み合わせた味わいに仕上げています。

　デミソースに加え、にんにくがきいた「うまトマソース」も選べます。さらに、チーズや目玉焼きを組み合わせたバリエーションも用意されます。

　定食は生野菜みそ汁付き、生野菜がないバージョン（ライスセット）も選べます。

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ定食　1290円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ定食　1190円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ定食　1390円

▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ定食　1180円

▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ定食　1380円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ　990円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ　1190円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ　1090円

▲溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ　1290円

▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ　1080円

▲溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ　1280円

これはチーズ好き歓喜

　中からチーズが溢れ出るハンバーグという、見た目のインパクトと食べ応えの両方を備えたメニューが登場します。“チーズINハンバーグ”ときくとファミレスの印象も強いですが、松屋で食べられるのはうれしいですね。

　デミソースとうまトマソースと、２種のソースで様々なトッピングが選べるのも強み。チーズ好きは必ず食べたいメニュー。松屋店頭で試してみては？

※価格は税込み表記です。

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