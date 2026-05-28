どゆこと？ すき家「とん汁みそらーめん」登場　牛丼セット＆単品も

中丼チェーン「すき家」は、新商品「とん汁みそらーめん」を6月4日9時より期間限定で販売します。

すき家の「とん汁」に麺が入った！牛丼のおともに

すき家の定番メニュー「とん汁」に麺と特製タレを組み合わせた一杯で、牛丼と組み合わせられるサイドメニューとして展開します。

▲（単品）とん汁みそらーめん 360円



「とん汁」に麺を合わせ、2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えた商品です。香りとコクを意識した仕立てで、すき家ならではの一杯だとしています。

好きなメイン商品と組み合わせられる「とん汁みそらーめんたまごセット」「とん汁みそらーめんおしんこセット」を用意。単品での購入も可能です。

▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット 850円

▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット 850円

また、セットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更することも可能です。

牛丼チェーンで「麺」が定番になるかも

すき家の定番サイドメニュー「とん汁」がラーメンに変身。とん汁ベースのラーメンというありそうでなかった組み合わせで、つい試してみたくなる一杯です。

牛丼チェーンでいうと、吉野家では「油そば」と牛丼のセットメニューが好調のようです。牛丼＋麺という新しい流れが生まれつつあります。

↑YouTube番組「アスキーグルメNEWS」で吉野家の油そばの人気の理由についてトークしました。



※価格は税込み表記です。