どゆこと？ すき家「とん汁みそらーめん」登場　牛丼セット＆単品も

中丼チェーン「すき家」は、新商品「とん汁みそらーめん」を6月4日9時より期間限定で販売します。
すき家の「とん汁」に麺が入った！牛丼のおともに
すき家の定番メニュー「とん汁」に麺と特製タレを組み合わせた一杯で、牛丼と組み合わせられるサイドメニューとして展開します。
▲（単品）とん汁みそらーめん 360円
「とん汁」に麺を合わせ、2種の味噌やニンニク、生姜などをブレンドした特製タレを加えた商品です。香りとコクを意識した仕立てで、すき家ならではの一杯だとしています。
好きなメイン商品と組み合わせられる「とん汁みそらーめんたまごセット」「とん汁みそらーめんおしんこセット」を用意。単品での購入も可能です。
▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんたまごセット 850円
▲牛丼（並盛）＋とん汁みそらーめんおしんこセット 850円
また、セットメニューの汁物を「とん汁みそらーめん」に変更することも可能です。
牛丼チェーンで「麺」が定番になるかも
すき家の定番サイドメニュー「とん汁」がラーメンに変身。とん汁ベースのラーメンというありそうでなかった組み合わせで、つい試してみたくなる一杯です。
牛丼チェーンでいうと、吉野家では「油そば」と牛丼のセットメニューが好調のようです。牛丼＋麺という新しい流れが生まれつつあります。
↑YouTube番組「アスキーグルメNEWS」で吉野家の油そばの人気の理由についてトークしました。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります