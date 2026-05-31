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サンドイッチも焼きそばパンも増量！ニューデイズ「増量フェス」開催　6月2日～

2026年05月31日 10時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　駅中などに出店するコンビニ「NewDays｣「NewDays KIOSK」は、6月2日～15日の期間限定で「増量フェス」を開催します（一部店舗を除く）。

お値段そのままボリュームアップ！増量フェス

　「増量フェス」では、スイーツやベーカリー、おにぎり、弁当、惣菜など人気商品を中心とした全16商品を、価格はそのままで内容量を増やして展開します。


　NewDaysではこれまでも「増量フェス」を開催してきましたが、今回、スイーツでトップクラスの人気を誇る「もちもち食感のクレープ」や、チャック付き焼き菓子「チョコチップスコーン」が増量フェスに初登場します。

▲もちもち食感のクレープ チョコバナナ～ザクザクチョコ入り～　213円

　バナナやザクザクチョコクリームを組み合わせたクレープで、フェア期間中はチョコとホイップを50％増量します。

▲チョコチップスコーン　160円

　チョコチップを練り込みひとくちサイズに焼き上げた商品で、総重量を50％増量します。

▲濃厚ソースの焼きそばパン　170円

　焼きそばパンは、麺を40％増量します。コッペパンに濃厚ソースの焼きそばを挟み、マヨネーズや紅生姜をトッピングしています。

▲大きなおにぎり 鮭おかか　270円

　鮭とおかかを組み合わせた商品です。具材を40％増量します。

▲炙り焼き照焼チキンとたまごのサンド　348円

　照焼チキンとタマゴサラダ、ゆで卵を使用しています。サンドの層を1層増やています。

▲もちっとどら焼き　198円

　粒あんとホイップを2倍にしたどら焼きで、北海道きたろまん小豆の粒あんを使用しています。

▲もちっとサンド（メープル＆マーガリン）　155円

▲チョコづくし　168円

▲手巻辛子明太子おにぎり　218円

▲彩り野菜のにぎわい弁当　550円

▲俵おむすびセット　470円

▲冷しとろろそば　530円

▲冷し温玉ぶっかけうどん　460円

▲豆腐が主役！6種具材のひじきの炒め煮　245円

▲食物繊維が摂れる28品目のサラダ　345円

▲1／2日分の緑黄色野菜が摂れるミネストローネ　398円

値段そのまま増量！

　いつも買っている定番商品が価格そのままで増量されるうれしいフェアがスタートします。スイーツから食事系まで、対象が幅広い点も魅力です。

　通勤・通学や移動のついでに立ち寄って、チェックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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