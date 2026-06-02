アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第21回
セール最終日、ストックするなら今。 「チキンラーメン」12個が25％オフ！
2026年06月02日 19時00分更新
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「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」がAmazonスマイルセールに登場！
「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が、Amazonスマイルセールに登場しています。
参考価格2,339円のところ25％オフの1,745円で販売されています。1個あたりは約145円となっています。
「チキンラーメン どんぶり」の特徴
Amazon商品ページより
「チキンラーメン どんぶり」は、具材のたまごに「とろふわたまご」を採用している点が特徴です。フリーズドライブロック具材によって、ふんわりとした厚みと、とろりとした食感のたまごに仕上がる仕様とされています。
調理はお湯を注いで3分とシンプルで、小腹がすいたときからしっかり食べたいときまで対応できる商品とされています。
また、麺にはたまごをのせられる「Wたまごポケット」がついており、お湯を注ぐことで白身が白い「しろたま」を作れるように設計されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonスマイルセールで、「チキンラーメン どんぶり 85g×12個」が25％オフで販売されています。
日常の食事や非常食としてチキンラーメンをストックしておきたい人は、この機会にチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
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