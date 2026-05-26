丸亀製麺「鬼おろし」が今年も！ 牛肉、豚しゃぶ、からあげの3種が登場

丸亀製麺は6月2日より、「鬼おろしシリーズ」を期間限定で販売します。

シャキシャキ食感の大根おろしと牛肉を組み合わせた「鬼おろし肉ぶっかけうどん」をはじめ、3種類のぶっかけうどんを展開します。

夏の定番「鬼おろしシリーズ」3種が登場

▲鬼おろし肉ぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円

※ロードサイド店を中心に展開

注文ごとに焼き上げる牛肉を、すっきりとした甘さの割り下で味付けした一杯です。

粗めにすりおろした大根おろしと、柑橘が香る特製ぽん酢を合わせることで、甘辛い牛肉の旨みとさっぱりした後味を味わえるといいます。

▲鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん 並860円、大1050円、得1240円

豚しゃぶは店内で湯通しし、特製だしに漬け込むことでやわらかな食感に仕上げています。

濃いめのだしに漬け込んだなすの揚げびたしを合わせ、冷たいうどんや大根おろしと一体感のある味わいとされています。

▲鬼おろし鶏からぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円

鶏もも肉のから揚げは、店内でにんにく醤油ベースのたれで味付けし、揚げています。

鬼おろしや特製ぽん酢、刻み柚子と合わせることで、ボリューム感がありながらもさっぱりと食べられるといいます。

▲明太クリームうどん 並690円、大880円、得1070円

また、今年の3月より販売している「明太クリームうどん」から、冷たいうどんが初登場します。

ひんやりしたクリームベースのだしに、コク深い4種のチーズ、しょうがを合わせて、ピリリと辛い明太子や大葉などをトッピングしています。

がっつりなのにさっぱり

しっかり食べ応えのある具材に大根おろしを合わせることで、ボリューム感がありながらさっぱりと食べられる鬼おろしシリーズが今年も登場します。暑さで食欲が落ちがちな時期でも、しっかり食べられそうです。

その日の気分で牛肉、豚しゃぶ、鶏からを選べるのもうれしいですね。さっぱりと食べたい日に、このシリーズを試してみては？

※価格は税込み表記です。