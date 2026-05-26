丸亀製麺「鬼おろし」が今年も！ 牛肉、豚しゃぶ、からあげの3種が登場

丸亀製麺は6月2日より、「鬼おろしシリーズ」を期間限定で販売します。
シャキシャキ食感の大根おろしと牛肉を組み合わせた「鬼おろし肉ぶっかけうどん」をはじめ、3種類のぶっかけうどんを展開します。
夏の定番「鬼おろしシリーズ」3種が登場
▲鬼おろし肉ぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円
※ロードサイド店を中心に展開
注文ごとに焼き上げる牛肉を、すっきりとした甘さの割り下で味付けした一杯です。
粗めにすりおろした大根おろしと、柑橘が香る特製ぽん酢を合わせることで、甘辛い牛肉の旨みとさっぱりした後味を味わえるといいます。
▲鬼おろし豚しゃぶぶっかけうどん 並860円、大1050円、得1240円
豚しゃぶは店内で湯通しし、特製だしに漬け込むことでやわらかな食感に仕上げています。
濃いめのだしに漬け込んだなすの揚げびたしを合わせ、冷たいうどんや大根おろしと一体感のある味わいとされています。
▲鬼おろし鶏からぶっかけうどん 並890円、大1080円、得1270円
鶏もも肉のから揚げは、店内でにんにく醤油ベースのたれで味付けし、揚げています。
鬼おろしや特製ぽん酢、刻み柚子と合わせることで、ボリューム感がありながらもさっぱりと食べられるといいます。
▲明太クリームうどん 並690円、大880円、得1070円
また、今年の3月より販売している「明太クリームうどん」から、冷たいうどんが初登場します。
ひんやりしたクリームベースのだしに、コク深い4種のチーズ、しょうがを合わせて、ピリリと辛い明太子や大葉などをトッピングしています。
がっつりなのにさっぱり
しっかり食べ応えのある具材に大根おろしを合わせることで、ボリューム感がありながらさっぱりと食べられる鬼おろしシリーズが今年も登場します。暑さで食欲が落ちがちな時期でも、しっかり食べられそうです。
その日の気分で牛肉、豚しゃぶ、鶏からを選べるのもうれしいですね。さっぱりと食べたい日に、このシリーズを試してみては？
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります