「ななチキ」「アメリカンドッグ」も半額に！セブン揚げ物セール、時間帯限定で開催

セブン‐イレブンは6月3日～6日の期間、「揚げ物スーパーセール」を開催します。

16時～20時限定で

ななチキ含む揚げ物が半額

「揚げ物スーパーセール」は時間帯限定での開催。各日16時～20時までの4時間限定のみ、レジ横の揚げ物やフランク各種が標準価格の半額で販売されます。対象は「ななチキ」や「揚げ鶏」などの定番商品を含むラインアップ。



なお、他の値引き販促との併用はできません。ただし、クーポン券での値引きは併用できます。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格から半額になります。



以下、対象商品の一例です。

▲ななチキ 通常250円→125円

▲ザクチキ（魅惑のうま辛） 通常250円→125円

▲揚げ鶏 通常250円→125円

▲アメリカンドッグ 通常150円→74円

▲BIGポークフランク 通常213円→106円



※一部店舗では対象商品が異なる。

※「セブンカフェ ベーカリー」各種は対象外。

※複数個をセットで販売する場合は、セット商品のみが対象。

※若鶏のからあげ各種・サクなげ各種・スギヨの加賀揚げは5個入りが対象。

※じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ・黒胡椒からあげは、3個入りが対象。

※宇都宮餃子会監修揚げ餃子は、4個入りが対象。

※揚げたこ焼きは、3個入り・6個入りが対象。

夕飯にプラス1品も！

夕方の限られた時間だけとはいえ、定番の揚げ物が一斉に半額になるのはうれしいですね。

軽く1品追加したいときにも使いやすいラインアップなので、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄ってはいかがでしょうか。4日間限定なので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。