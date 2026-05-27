「ななチキ」「アメリカンドッグ」も半額に！セブン揚げ物セール、時間帯限定で開催

セブン‐イレブンは6月3日～6日の期間、「揚げ物スーパーセール」を開催します。
16時～20時限定で
ななチキ含む揚げ物が半額
「揚げ物スーパーセール」は時間帯限定での開催。各日16時～20時までの4時間限定のみ、レジ横の揚げ物やフランク各種が標準価格の半額で販売されます。対象は「ななチキ」や「揚げ鶏」などの定番商品を含むラインアップ。
なお、他の値引き販促との併用はできません。ただし、クーポン券での値引きは併用できます。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格から半額になります。
以下、対象商品の一例です。
▲ななチキ 通常250円→125円
▲ザクチキ（魅惑のうま辛） 通常250円→125円
▲揚げ鶏 通常250円→125円
▲アメリカンドッグ 通常150円→74円
▲BIGポークフランク 通常213円→106円
※一部店舗では対象商品が異なる。
※「セブンカフェ ベーカリー」各種は対象外。
※複数個をセットで販売する場合は、セット商品のみが対象。
※若鶏のからあげ各種・サクなげ各種・スギヨの加賀揚げは5個入りが対象。
※じゅわっと香り立つ若鶏のからあげ・黒胡椒からあげは、3個入りが対象。
※宇都宮餃子会監修揚げ餃子は、4個入りが対象。
※揚げたこ焼きは、3個入り・6個入りが対象。
夕飯にプラス1品も！
夕方の限られた時間だけとはいえ、定番の揚げ物が一斉に半額になるのはうれしいですね。
軽く1品追加したいときにも使いやすいラインアップなので、仕事帰りや買い物のついでに立ち寄ってはいかがでしょうか。4日間限定なので、お見逃しなく！
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります