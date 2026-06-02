異様にデカい。ファミマ「巨大オールスター祭」"約3.7倍"商品も

ファミリーマートは、通常よりたっぷりサイズの商品を揃えた「巨大オールスター祭」キャンペーンを6月2日より全国の店舗で開催します。
「巨大サイズ」の商品が登場！ヤバッ、でかっ
「巨大オールスター祭」では、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した“巨大サイズ”の商品を開発。全14品を展開します。
ファミリーマートでは、これまで「お値段そのまま45％増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のある商品を展開する企画が好評だったことから、"背徳感を伴う満足感"を求める、いわゆる「ギルティ消費」の傾向に着目。今回のキャンペーン実施に至ったといいます。
＜「巨大オールスター祭」全14品＞
▲大きなサンドイッチ トリプルエッグ 398円
「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめるそうです。
▲大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス 430円
「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量。ハム、たまご、ツナ、チーズなどをサンドし、彩りの良い具材とふんわり食感のパンが特徴です。
▲でか～いカスタードエクレア 325円
くちどけのいいパフになめらかなカスタードクリームを詰め、チョココーティングを施したエクレアです。
▲でか～いイタリア栗のモンブランプリン 560円
カスタードプリンの上にホイップクリームと、イタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングしたカップスイーツです。
▲でか～いコーヒーゼリー 388円
エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーにホイップクリームを合わせたカップスイーツ。食べ応えのあるサイズ感が特徴です。
▲アイスコーヒーLL 370円
Lサイズを超える大容量アイスコーヒー。コーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。
▲アイスカフェラテLL 370円
Lサイズを超える大容量アイスカフェラテ。コーヒーマシンで「ミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒーリッチ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。
▲ブレンドLL 320円
Lサイズを超える大容量ブレンドコーヒー。コーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。
▲カフェラテLL 320円
Lサイズを超える大容量カフェラテ。コーヒーマシンで「ミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒーリッチ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。
▲大きいフィナンシェ 238円
「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが特徴です。※数量限定
▲大きいクッキー 258円
「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量。チョコチップ入りで、しっとりとした食感に焼き上げたとしています。※数量限定
▲たべる牧場ミルクLL 498円
「たべる牧場ミルク」の約2.5倍サイズ。北海道産牛乳と生クリームを使用し、コクがありながらもすっきりとした味わいが特徴です。
▲クリスプうましお味 たっぷりサイズ170g 398円
通常品（45g）の約3.7倍サイズ。シェアしやすい大容量タイプで、ホシ型が入っている場合もあるとのことです。※数量限定
▲ジャンボ焼きとり ねぎまタレ 258円
通常品の約2倍サイズ。香ばしいネギとやわらかいもも肉が特徴です。※数量限定
LLのコーヒーは継続して販売！
ジャンボな見た目にびっくり。買った瞬間からテンション爆上げになりそうです。
なお、「FAMIMA CAFÉ」のLLサイズは、今後も定番商品として継続販売されますよ（関連記事：ファミマコーヒー「LLサイズ」定番販売へ やったね、グビグビ飲める）。```
※記事中の価格は税込み
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります