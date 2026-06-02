異様にデカい。ファミマ「巨大オールスター祭」"約3.7倍"商品も

ファミリーマートは、通常よりたっぷりサイズの商品を揃えた「巨大オールスター祭」キャンペーンを6月2日より全国の店舗で開催します。

「巨大サイズ」の商品が登場！ヤバッ、でかっ

「巨大オールスター祭」では、視覚的なインパクトと食べ応えを追求した“巨大サイズ”の商品を開発。全14品を展開します。

ファミリーマートでは、これまで「お値段そのまま45％増量作戦」や「背徳メシ」など、ボリューム感のある商品を展開する企画が好評だったことから、"背徳感を伴う満足感"を求める、いわゆる「ギルティ消費」の傾向に着目。今回のキャンペーン実施に至ったといいます。

＜「巨大オールスター祭」全14品＞

▲大きなサンドイッチ トリプルエッグ 398円

「コク旨たまごサンド」の約1.1倍の重量。たまごのコクとふんわり食感のパンが楽しめるそうです。

▲大きなサンドイッチ 人気野菜の彩りミックス 430円

「3種のミックスサンド」の約1.4倍の重量。ハム、たまご、ツナ、チーズなどをサンドし、彩りの良い具材とふんわり食感のパンが特徴です。

▲でか～いカスタードエクレア 325円

くちどけのいいパフになめらかなカスタードクリームを詰め、チョココーティングを施したエクレアです。

▲でか～いイタリア栗のモンブランプリン 560円

カスタードプリンの上にホイップクリームと、イタリア産マロンのペーストを使用したマロンクリームをトッピングしたカップスイーツです。

▲でか～いコーヒーゼリー 388円

エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーにホイップクリームを合わせたカップスイーツ。食べ応えのあるサイズ感が特徴です。

▲アイスコーヒーLL 370円

Lサイズを超える大容量アイスコーヒー。コーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。

▲アイスカフェラテLL 370円

Lサイズを超える大容量アイスカフェラテ。コーヒーマシンで「ミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒーリッチ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。

▲ブレンドLL 320円

Lサイズを超える大容量ブレンドコーヒー。コーヒーマシンで「軽め」「普通」「濃いめ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。

▲カフェラテLL 320円

Lサイズを超える大容量カフェラテ。コーヒーマシンで「ミルクリッチ」「レギュラー」「コーヒーリッチ」から好みの味わいを選べます。※沖縄県は仕様が異なる。

▲大きいフィナンシェ 238円

「こだわりのフィナンシェ」の約2.9倍の表面積。フランス産発酵バターのコクとアーモンドの香ばしさが特徴です。※数量限定

▲大きいクッキー 258円

「チョコマカダミアクッキー」の約2倍の重量。チョコチップ入りで、しっとりとした食感に焼き上げたとしています。※数量限定

▲たべる牧場ミルクLL 498円

「たべる牧場ミルク」の約2.5倍サイズ。北海道産牛乳と生クリームを使用し、コクがありながらもすっきりとした味わいが特徴です。

▲クリスプうましお味 たっぷりサイズ170g 398円

通常品（45g）の約3.7倍サイズ。シェアしやすい大容量タイプで、ホシ型が入っている場合もあるとのことです。※数量限定

▲ジャンボ焼きとり ねぎまタレ 258円

通常品の約2倍サイズ。香ばしいネギとやわらかいもも肉が特徴です。※数量限定

LLのコーヒーは継続して販売！

ジャンボな見た目にびっくり。買った瞬間からテンション爆上げになりそうです。

なお、「FAMIMA CAFÉ」のLLサイズは、今後も定番商品として継続販売されますよ（関連記事：ファミマコーヒー「LLサイズ」定番販売へ やったね、グビグビ飲める）。

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※記事中の価格は税込み