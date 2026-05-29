デニーズのメロンスイーツ、実際どう？全6種の「メロン感」をチェック

最近は一気に気温も上がり、暑くなってきましたね。今回は、今がまさに旬のフルーツフェアの紹介です。

デニーズは5月20日より、「マスクメロンデザート」6品を全店で販売中です。

初夏の訪れを感じるマスクメロンデザートは、2022年の発売開始以来、毎年多くの人気を集める定番シリーズです。

毎年、メロンの品質も評判がよく、ガラス温室で“職人技”とも言える技術で大切に管理されたマスクメロンを採用しているため、非常に芳醇な香りだちが特徴です。



“食べごろ”にこだわり提供するため、7月上旬までと限られた期間のみ登場します（終売時期は予定）。1日の販売数量も限定されているので、来店の時には注意しましょう。



高級なイメージがあるメロンスイーツが、デニーズでは500円台から揃えているのが嬉しいですよね。高級ラインだと2000円越えのリッチなサンデー（パフェ）も用意されています。

メロンが大好きな筆者。今回は全6種、すべて取材で試食してみました！

デニーズのメロンデザート

全6種の「メロン度」をチェック

気になるのは、どれだけメロン感を楽しめるかという「メロン度」。また、どうしても価格は気になってしまうので、全体的な満足感と価格を加味した「コスパ感」も、独断と偏見でジャッジしてみました。



メロン好きなら今年絶対食べてほしい、おすすめ商品を紹介します。

■「マスクメロンのザ・サンデー」 （2178円）

高級メロンの代名詞・マスクメロンを贅沢に味わうザ・サンデーです。見た目にも圧倒されますね！

みずみずしい果実の高貴な香りと上品な甘み、なめらかな食感は格別。



そのほかにも、ひんやりとしたメロンソルベ、プルプルとした食感のメロンゼリー、風味豊かなメロンソースと、メロンを味わう素材をふんだんに使われていました。



まろやかなマスカルポーネクリームや心地よい酸味のクレームシトロンをプラスもポイント。風味が折り重なる、リッチで重層的な味わいです。



ひとことでメロンといっても、こんなに楽しみ方があるのかと驚きました。はじめの一口から食後の余韻に至るまで、芳醇なメロンの魅力がいっぱいでしたよ。



＜ジャッジ＞

●メロン度 ★★★★★

メロンをさまざまな角度から味わうことができ◎

●コスパ ★★★☆☆

おいしいけど、やっぱり2000円超えはちょっと抵抗が……

■「マスクメロンのパルフェ」（869円）

マスクメロンが華やかに香る、エレガントなスイーツです。フレッシュなマスクメロンのほかにも、メロンゼリー、メロンソルベ、メロンソースなど、メロンのさまざまな魅力に出会うことができます。

味わいをさらに引き立てるのは、まろやかなマスカルポーネクリームや爽やかな酸味のクレームシトロン。これのおかげで、飽きずに食べ進める事ができました。



ほどよいボリュームで、ティータイムや食後のデザートはもちろん、ザ・サンデーは食べきれない人によさそうと思いました。



＜ジャッジ＞

●メロン度 ★★★★☆

サンデーよりはメロン度は落ちるけど、最後まで飽きないのがよし

●コスパ感 ★★★★☆

この内容で1000円以内。良コスパだと感じました

■「マスクメロンのグラスショートケーキ」（759円）

ふんわりとしたスポンジにまろやかなホイップを合わせた、グラスで味わうショートケーキです。

みずみずしいマスクメロンやメロンソースを合わせて、風味豊かに仕立てています。メロンのジューシーでとろけるような果肉は、口どけのよいスポンジやホイップクリームと相性抜群です。



スポンジが柔らかく、スプーンがスッと入ります。メロン果肉、クリーム、スポンジとどこも柔らかく、食べていて癒されるようなスイーツでした。



＜ジャッジ＞

●メロン度 ★★★☆☆

メロンというよりケーキとしてのまとまりが抜群でした

●コスパ感 ★★★☆☆

このサイズ感にしてはちょっとお高め？

■「マスクメロンのちょこっとパルフェ」（583円）

高級フルーツの代表格・マスクメロンを、ちょこっとお手頃に楽しめるパルフェです。

みずみずしいマスクメロンをトッピングしており、フレッシュな果実のほかにも、メロンゼリーやメロンソースと小さいながらもメロンづくし。



コクとキレのある後味のマスカルポーネクリームが味わいを引き立てていました。

気軽に楽しめるサイズなので、少しだけ甘いものを食べたいときや、お子さまのデザートにもぴったりです。本当にちょこっとだけ食べたいならこれ！



＜ジャッジ＞

メロン度 ★★★☆☆

メロンのおいしさをシンプルに楽しめます

コスパ ★★★★★

少量だけど、500円台だと思うと満足できる内容

■「マスクメロンのゼリーナタデココ」（583円）

涼しげな色合いと爽やかな味わいが、夏のはじまりにぴったりなデザート。

のどごしのよいメロンゼリーや風味豊かなメロンソースが重なっていました。



クレームシトロンのほどよい酸味が、メロンのやさしい味わいと絶妙にマッチ。ナタデココの食感もアクセントになって、のどごしよく、サラッと完食してしまいました。



＜ジャッジ＞

●メロン度 ★★★☆☆

メロン感というより見た目の美しさとの涼しげな質感が素晴らしいです

●コスパ ★★☆☆☆

良くも悪くもサラッといただけるので、コスパ的には？

■「マスクメロンのフレッシュ」（682円）

マスクメロンの高貴な香りが口いっぱいに広がる、リッチなドリンクです。

蒸し暑い日だったので、ドリンクでさっぱり。かつ濃厚な甘みと爽やかな余韻に満たされる一杯でした。



＜ジャッジ＞

●メロン度 ★★★★☆

ドリンクとしてメロン感ばっちり楽しめます

●コスパ感 ★★☆☆☆

正直、ボリュームはもう少しあるとうれしかったです

1番のおすすめは、お高いけれど「ザ・サンダー」

すべて試食した中で1番のおすすめは……、豪華な「マスクメロンのザ・サンデー」！ 2000円越えだけど、やっぱり、やっぱり最高でした。

その場の空気感までメロンにまるごと包まれるようなサンデー。見た目の豪華さやいろいろ技巧がこらされたメロンが折り重なった味わいは、至福でした。



お財布的にはヘヴィーですが、裏返すと2000円超えのスイーツを食べているとい、ちょっとした背徳感含めて、リッチな非日常感にときめきました。文句なくオススメです。

想像以上にハマったのは

「マスクメロンのグラスショートケーキ」

そして今回、ザ・サンデーの次にオススメしたいのは「マスクメロンのグラスショートケーキ」。

こちらはメロン度として★3を付けましたが、メロン果肉がスポンジやホイップクリームとの相性がよく、ケーキとしての完成度が高いです。



全体的にふんわりと＆とろけるような食感のスイーツ。日常の何気ないタイミングで注文するととても癒されると思います。



「マスクメロンのザ・サンデー」を食べて他も試したいという時にも方向性が違ってよさそうです。

商品ごとに異なる魅力！期間中にぜひ食べてみて

もちろん、他のメロンデザートも商品ごとに異なる魅力がありステキでした。今回のラインナップはランチやカフェタイム、食後など様々な利用シーンに合わせて好みの商品を選べるのも嬉しいところです。

希少性の高い国産マスクメロンを使ったデザートを、お近くのデニーズで楽しんでみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）