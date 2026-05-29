ファミマでハインツ祭り！「大盛ナポリタン」が想像以上にうまかった

ごきげんよう、モグモグウーマンのナベコです。オシャレなハンバーガー屋さんでポテトのケチャップが「ハインツ」だったら、なんだかちょっとアガりませんか!?

そんな洋風ソースブランド「ハインツ」とファミリーマートのコラボ商品が、5月26日から発売中です。

ファミマのハインツコラボ、好評らしい

ファミマとハインツのコラボは昨年に続いて2回目。前回は累計販売数220万食を突破したそうで好評だった模様。



正直、ハインツって“知る人ぞ知る”ちょっとハイソなイメージがあったので、ファミマとのコラボがヒットしたのは意外でした。

でも今回実際に食べてみて納得。ハインツコラボ、かなりアリです。

「大盛ナポリタン」を食べてみた

ハインツコラボの商品を食べる前に、「そもそもハインツってどんな味?」と確かめるために、ハインツのケチャップとカゴメのケチャップを食べ比べてみました。

カゴメは口に入れた瞬間の酸味と旨みが濃く「若いトマト」のフレッシュな味わいという印象。 対するハインツは入りこそ穏やかですが、旨みや酸味、コクがじんわり広がります。「大人のトマト」のこなれたおいしさ、と表現したくなりました。

そして、コラボ商品の中でも「これぞハインツ！」なケチャップの味を楽しめるのが「特製ソースの大盛ナポリタン」（598円）。

太麺にケチャップソースがたっぷり。玉ねぎも多く、ソーセージもごろごろ入っています。

ひと口目の印象は穏やかで麺の風味が生きてきます。でも後からトマトのうま味と酸味が広がってきて、味に奥行きがあるんです。

この“後からじわじわうまくなる”感じが、まさにハインツのケチャップらしさ！

他のナポリタンと比べたくて、ファミマのハインツコラボではない「ナポリタン＆バター風味ケチャップライス」を買ってみました。

ハインツではないナポリタンはニンニクも効いていて、ひと口目から味がガツン。わかりやすくジャンクで、それはそれで魅力があります。

一方、ハインツのナポリタンは酸味と甘みのバランスがよく、味わいがゆっくり広がる感じ。古めかしい喫茶店の重厚なソファに座って食べるナポリタンのような、どこか落ち着いたおいしさを感じました。

なんとなく、コンビニだとわかりやすい味を求めそうなところ、後から奥行きがあるハインツのナポリタンは意外性があり、自分の中の大人な部分に刺さりました。

デミソースもうまっ

そしてもうひとつおすすめなのが「濃厚黒デミソースで食べる とろとろたまごのオムライス」（645円）。

ハインツのデミグラスソースを使った一品で、肉のうま味を感じる濃厚なソースが魅力。さらに、とろとろのたまごも秀逸で、ソースとの相性が抜群！

今回のコラボに、個人的にはかなりテンションが上がっています。ただ一つだけお願いがあるとすれば、ファミマさん、せっかくならハインツのケチャップも売ってくれませんか？ 調味料の棚にはハインツのケチャップがなかった……。う～～、残念！

YouTube番組「アスキーグルメNEWS」（5月29日放送）でもファミリーマートのハインツコラボ商品を紹介したのでよかったらご視聴ください！

※価格は税込み表記です。