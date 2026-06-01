【本日】かつや「チキンカツ×モツ」発売、“飯泥棒”な予感しかしない

とんかつチェーン「かつや」、は「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼」「モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食」を6月1日より期間限定で販売します。

ごはんが進む「チキンカツ×モツ炒め」の組み合わせ

かつやらしいボリューム感が楽しめる期間限定メニュー。今回、白飯が進む"ピリ辛モツ野菜炒め"を合わせているのがポイントです。

▲モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼

通常店舗：869円／券売機店舗：870円

香ばしく炒めた野菜に、旨みあふれるモツを合わせたモツ野菜炒めと、サクサクのチキンカツを一度に楽しめる合い盛り丼。

モツのコクと野菜の甘みに、あと引くピリ辛な醤油ダレが食欲をかき立て、ご飯が進む一杯としています。

▲モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り定食

通常店舗：979円／券売機店舗：980円



ライスが別盛りの定食メニューも登場します。丼、定食、どちらもお弁当としてテイクアウトが可能です。



＜テイクアウト＞

▲モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り丼弁当

通常店舗：853円／券売機店舗：870円

▲モツ野菜炒めとチキンカツの合い盛り弁当

通常店舗：961円／券売機店舗：980円

まさに飯泥棒では！

かつやのリリースには「飯泥棒仕様」と書かれていて、たしかに、サクサクのチキンカツとモツの旨みでご飯が止まらなさそう。



持ち帰りもできるので、自宅でひとりガッツリ飯を堪能したいときにも便利ですよね！

（※文中の価格はすべて税込）