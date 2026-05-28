ケンタに290円お手軽チキン第2弾！ スティックタイプが新しい

ケンタッキーフライドチキンは6月3日、「サクッとケンタ」シリーズから「辛旨ジンガー」と「カーネルクランチポテト」を数量限定で発売します。

スティック状の骨なしチキン！今度はスパイシー系

「サクッとケンタ」はスナック感覚で気軽に楽しめる商品として今年3月に初登場したシリーズ（取材記事はコチラ）。



今回の第2弾では、スパイシーなチキンが初登場します。

▲辛旨ジンガー 290円

骨なしのもも肉を使用したスティック状のチキンで、手で持ちやすいサイズ感が特徴です。



唐辛子を効かせたスパイシーな味付け。店舗で衣付けをして、圧力をかけずに揚げることでサクサクとした食感に仕上げたといいます。

▲カーネルクランチポテト S290円、L490円、BOX990円

細めの形状で、揚げたてならではのクランチ感にこだわったというザクザクとした歯切れの良い食感が特徴のポテトです。

こちらは3月に初登場したメニューで、再販を望む声が多かったとして今回再登場します。

辛旨ジンガーとカーネルクランチポテトSを組み合わせたセットは、「ポテチキセット」（500円）をはじめ各種用意されます。

▲ポテチキ2ピースパック 980円

▲ポテチキ4ピースパック 1800円

290円で気軽に楽しめる

スパイシーなチキンとザクザク食感のポテトという、わかりやすく満足感のある2商品が登場します。



「辛旨ジンガー」は手軽に食べられるサイズ感で、なおかつスティック状で手を汚さず食べやすいので、ちょっと小腹が空いたときに気軽に食べられそうです。290円という価格も試しやすいですね。

数量限定での販売なので、気になる人は早めにチェックしておきましょう。

※価格は税込み表記です。