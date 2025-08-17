このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第94回

アイ・オー・データ機器「LCD-CWQ341SDB-FX」

ゲーミングモニターはこのくらいでいいんじゃね!? 34型ウルトラワイドで約6万円

2025年08月17日 17時00分更新

文● 松永／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

LCD-CWQ341SDB-FX

ゲームだけでなく仕事も快適な広々モニター

ゲーミングモニター

　ゲーミングモニターに求められるスペックは、年々高くなる一方です。高リフレッシュレート、応答速度、豊富な端子、設置の自由度と、理想を追うとキリがありません。その一方で、「そこそこゲームが快適に遊べればいい」「普段使いと両立したい」というユーザーもいるでしょう。

　そうした中で注目するのは、アイ・オー・データ機器の「LCD-CWQ341SDB-FX」です。34型ウルトラワイドでありながら、ゲーミングモニターに必要な性能をきっちり押さえつつ、価格も控えめ。しかも日本メーカーという安心感もあります。

ゲーミングモニター

おなじみアイ・オー・データ機器の製品です！　無輝点保証に加え、保証期間も5年間（使用時間30000時間以内）と長くなっています

　34型ウルトラワイドという広々とした表示領域は、ゲームだけでなくマルチタスクや映像編集など、作業効率も高めてくれます。まさに「これくらいでちょうどいい」バランス感覚を持ったモニターといえるモニターです。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

LCD-CWQ341SDB-FXのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）120Hz対応など性能も端子の数も十分満足
2）日本メーカーの安心のサポートと価格のバランス
3）スタンドが柔軟で使いやすい

購入時に注意したい2つのポイント
1）PS5に便利なVRR対応もHDMI接続では100Hz対応止まり
2）ゲーム特化というより、普段使いにも便利な万能型

まとめ
詳細スペック情報

