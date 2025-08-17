あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第94回
ゲーミングモニターに求められるスペックは、年々高くなる一方です。高リフレッシュレート、応答速度、豊富な端子、設置の自由度と、理想を追うとキリがありません。その一方で、「そこそこゲームが快適に遊べればいい」「普段使いと両立したい」というユーザーもいるでしょう。
そうした中で注目するのは、アイ・オー・データ機器の「LCD-CWQ341SDB-FX」です。34型ウルトラワイドでありながら、ゲーミングモニターに必要な性能をきっちり押さえつつ、価格も控えめ。しかも日本メーカーという安心感もあります。
34型ウルトラワイドという広々とした表示領域は、ゲームだけでなくマルチタスクや映像編集など、作業効率も高めてくれます。まさに「これくらいでちょうどいい」バランス感覚を持ったモニターといえるモニターです。
製品を購入する3つのメリット
1）120Hz対応など性能も端子の数も十分満足
2）日本メーカーの安心のサポートと価格のバランス
3）スタンドが柔軟で使いやすい
購入時に注意したい2つのポイント
1）PS5に便利なVRR対応もHDMI接続では100Hz対応止まり
2）ゲーム特化というより、普段使いにも便利な万能型
