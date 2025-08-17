ゲーミングモニターに求められるスペックは、年々高くなる一方です。高リフレッシュレート、応答速度、豊富な端子、設置の自由度と、理想を追うとキリがありません。その一方で、「そこそこゲームが快適に遊べればいい」「普段使いと両立したい」というユーザーもいるでしょう。

そうした中で注目するのは、アイ・オー・データ機器の「LCD-CWQ341SDB-FX」です。34型ウルトラワイドでありながら、ゲーミングモニターに必要な性能をきっちり押さえつつ、価格も控えめ。しかも日本メーカーという安心感もあります。

34型ウルトラワイドという広々とした表示領域は、ゲームだけでなくマルチタスクや映像編集など、作業効率も高めてくれます。まさに「これくらいでちょうどいい」バランス感覚を持ったモニターといえるモニターです。

