最大30%還元！d払い自治体キャンペーン 2026年6月開始分追加

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。2026年6月開始分の参加自治体が追加されました。

気になる還元率は最大30%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

関東

●東京都

杉並区「杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間

・2026年6月1日～7月10日

内容

・キャンペーン期間中、東京都杉並区の対象店舗にて「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分のdポイントを進呈

還元率

・最大20％

還元上限

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：4000ポイント

●神奈川県

「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」

開催期間

・2026年6月19日～予算上限到達まで

内容

・キャンペーン期間中、神奈川県の対象店舗で「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分または10％分のdポイント（期間・用途限定）を進呈

還元率

・中小企業および小規模企業：最大20％

・大手企業：最大10％

還元上限

・1回あたり：1500ポイント

・期間あたり： 2500ポイント（中小企業・小規模企業・大手企業を合算）

九州

●鹿児島県

さつま町「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン」