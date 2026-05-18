最大30%還元！d払い自治体キャンペーン 2026年6月開始分追加

「d払い」のポイント還元率が大幅アップする自治体コラボキャンペーン。2026年6月開始分の参加自治体が追加されました。
気になる還元率は最大30%！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
関東
●東京都
杉並区「杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間
・2026年6月1日～7月10日
内容
・キャンペーン期間中、東京都杉並区の対象店舗にて「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分のdポイントを進呈
還元率
・最大20％
還元上限
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：4000ポイント
●神奈川県
「かながわトクトクキャンペーン！『かなトク！』」
開催期間
・2026年6月19日～予算上限到達まで
内容
・キャンペーン期間中、神奈川県の対象店舗で「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の20％分または10％分のdポイント（期間・用途限定）を進呈
還元率
・中小企業および小規模企業：最大20％
・大手企業：最大10％
還元上限
・1回あたり：1500ポイント
・期間あたり： 2500ポイント（中小企業・小規模企業・大手企業を合算）
九州
●鹿児島県
さつま町「スマホでピっと応援！キャッシュレス決済キャンペーン」
開催期間
・2026年6月1日～6月30日
内容
・キャンペーン期間中、鹿児島県さつま町の対象店舗にて「d払い」で支払いをしたユーザーに、最大で支払い金額の30％分のdポイントを進呈
還元率
・最大30％
還元上限
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント
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