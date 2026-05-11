エプソン、プリンター用インクなど値上げ

エプソン販売は5月11日、プリンター・スキャナー関連商品および修理サービスの価格改定をを予告した。改定予定日は2026年7月1日。
対象の商品・サービスの概要は以下のとおりだ。
●価格改定対象の商品・サービス（概要）
■対象商品
ホームプリンター／写真高画質プリンター関連（417商品）
・消耗品
ビジネスインクジェットプリンター関連（193商品）
・本体
・消耗品
レシートプリンター関連（141商品）
・本体
・オプション
・消耗品
ラベルプリンター関連（242商品）
・本体
・オプション
・消耗品
大判プリンター（水性）関連（420商品）
・本体
・消耗品
大判プリンター（昇華転写）関連（6商品）
・消耗品
業務用写真・プリントシステム関連（85商品）
・消耗品
家庭用プロジェクター関連（18商品）
・本体
ビジネスプロジェクター関連（35商品）
・本体
スマートグラス関連（6商品）
・本体
スキャナー関連（16商品）
・本体
ディスク デュプリケーター関連（15商品）
・本体
・消耗品
乾式オフィス製紙機関連（3商品）
・消耗品
■対象サービス
修理サービス
・ホームプリンター
・写真高画質プリンター
・エプソンのスマートチャージ
・ビジネスインクジェットプリンター
・ページプリンター
・ドットインパクトプリンター
・レシートプリンター
・ラベルプリンター
・大判プリンター（水性）
・大判プリンター（サイン・捺染）
・業務用写真・プリントシステム
・デジタルラベル印刷機
・家庭用プロジェクター
・ビジネスプロジェクター
・スマートグラス
・パソコン
・スキャナー
・ディスク デュプリケーター
・乾式オフィス製紙機
同社は価格改定の理由について、製造コストの上昇などを受け、現行価格の維持が難しくなったと説明している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります