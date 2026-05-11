マネーフォワード、停止中の銀行口座連携を順次再開へ

マネーフォワードは5月11日、同社の「GitHub」リポジトリへの不正アクセスを受けて一時停止している「銀行口座連携機能」について、順次提供を再開することを公表した。

同社では5月11日現在、サービス再開に向けた技術的な確認と追加の対策が進行中。具体的な時期は未定だが、一連の作業が完了し、提携金融機関による最終確認を経た上で、順次サービスを再開する予定だ。