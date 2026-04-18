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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第17回

Astromeda「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」

部屋にあったら2度見しちゃうゲーミングPC現る　でも中身もしっかりしております

2026年04月18日 18時00分更新

文● Y.D 編集●ASCII

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「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」

　正直、自分でもちょっと驚いてます。まさか私の住む世界線と、サンリオの世界線が交差する日がくるとは。

　これまで私は、自作パソコンといえば“いかに見栄えをカッコよくするか”にこだわりを持ってきました。カッコいいパソコンを作りたい！　という方がいれば、このケースにこのパーツを……といった感じでアドバイスすることができます。

　しかし、しかしですよ。例えば女性から「かわいい部屋に合うパソコンがほしい」と言われたらどうでしょう。これまでの私なら黙りこんでしまっていたかもしれません。だが私は見つけてしまったんです。はちゃめちゃにかわいいPCケースを。

　それが、Astromedaと「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」です！

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