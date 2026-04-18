正直、自分でもちょっと驚いてます。まさか私の住む世界線と、サンリオの世界線が交差する日がくるとは。

これまで私は、自作パソコンといえば“いかに見栄えをカッコよくするか”にこだわりを持ってきました。カッコいいパソコンを作りたい！ という方がいれば、このケースにこのパーツを……といった感じでアドバイスすることができます。

しかし、しかしですよ。例えば女性から「かわいい部屋に合うパソコンがほしい」と言われたらどうでしょう。これまでの私なら黙りこんでしまっていたかもしれません。だが私は見つけてしまったんです。はちゃめちゃにかわいいPCケースを。

それが、Astromedaと「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」です！