万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第17回
Astromeda「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」
部屋にあったら2度見しちゃうゲーミングPC現る でも中身もしっかりしております
2026年04月18日 18時00分更新
正直、自分でもちょっと驚いてます。まさか私の住む世界線と、サンリオの世界線が交差する日がくるとは。
これまで私は、自作パソコンといえば“いかに見栄えをカッコよくするか”にこだわりを持ってきました。カッコいいパソコンを作りたい！ という方がいれば、このケースにこのパーツを……といった感じでアドバイスすることができます。
しかし、しかしですよ。例えば女性から「かわいい部屋に合うパソコンがほしい」と言われたらどうでしょう。これまでの私なら黙りこんでしまっていたかもしれません。だが私は見つけてしまったんです。はちゃめちゃにかわいいPCケースを。
それが、Astromedaと「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした「『サンリオキャラクターズ』×「Astromeda」コラボレーションPCケース【ハローキティ】」です！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
PCこの金色パソコンかっこよすぎ！メタリックなデザインにヘッドセットも欲しすぎる！
-
第15回
デジタル【イニD】「AE86 藤原とうふ店仕様」の無線マウスが熱すぎるぞ、ヘッドライトも開閉・点灯する
-
第14回
AV【エモさ爆発】ただのスピーカーじゃない！部屋に「オーロラ」も映し出す空間デザイン装置だ
-
第13回
AV見た目は完全にただのメガネ、でも音楽聞けて通話・録音もできるよ
-
第12回
AV俺なら絶対こっち！ テレカン用イヤホン「Type-C直挿し＆ノイキャン付き」が“バッテリー切れの絶望”とおさらばできる、こいつが仕事の正解だ
-
第11回
デジタルシンプルに気持ちいい パナソニックの新型スチーマー「たった15秒」起動 朝のバタバタを救う最軽量モデル
-
第10回
トピックスまるで高級ゲームボーイ、レトロゲームに最適な快適性と懐かしさを兼ねたAndroidゲーム機
-
第9回
PC【変態的】1つのキーが2つに割れる令和キーボード、使えるのか検証してみた！
-
第8回
PC【これはガチ】完全競技仕様コントローラーをカスタムしてみた
-
第7回
AVストレスをゼロにする神ヘッドホンすごすぎ ゲームごとに最適な音へ自動で切り替わるアプリと連携
- この連載の一覧へ