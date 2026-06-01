『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「ゲーミングノートPCが欲しい」って人、ここを見落とすと絶対あとで後悔します。

それは”静音性”です。



ゲーミングノートPCを選ぶのに、スペック表を見て、搭載されているCPUやGPUで決める人は多いと思いますが、そのノートPCが”静か”かどうかは、スペック表には載っていません。

ゲーミングノートPCは、デスクトップ機と違って水冷式を選べないのが悩ましいところ。ファンで冷やす空冷式が基本なので、どうしてもあの回転音が耳についてしまいます。かつて使っていたゲーミングノートPCがそうでした。普段の作業中に「サーッ」と回転音が鳴っているくらいなら、まだ愛嬌だと思えるのです。けれど、少しグラフィックの重いゲームを始めると、途端に「ブォォォ」と唸り声を上げ始めます。スペックはそこそこ良かったのですが、これは大きな誤算でした。



そんな中、”静か”を売りにしたゲーミングノートPCがあります。それが、マウスコンピューターの「G TUNE P5-A7G60BK-D」です。

G TUNE P5-A7G60BK-Dは、マウスコンピューターが手掛ける同社初のCopilot+ PC対応のゲーミングノートPCです。

CPUにAMD Ryzen AI 7 450 プロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリー、500GB SSDストレージと、スペックだけ見てもその性能は十分過ぎるほどだと分かります。

ただこのゲーミングノートPC、それだけじゃあないんです。