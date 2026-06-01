万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第61回
マウスコンピューター「G TUNE P5-A7G60BK-D」
「静か」なゲーミングノートPCに感動！ビギナーにぴったりな一台だと俺は思う
2026年06月01日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「ゲーミングノートPCが欲しい」って人、ここを見落とすと絶対あとで後悔します。
それは”静音性”です。
ゲーミングノートPCを選ぶのに、スペック表を見て、搭載されているCPUやGPUで決める人は多いと思いますが、そのノートPCが”静か”かどうかは、スペック表には載っていません。
ゲーミングノートPCは、デスクトップ機と違って水冷式を選べないのが悩ましいところ。ファンで冷やす空冷式が基本なので、どうしてもあの回転音が耳についてしまいます。かつて使っていたゲーミングノートPCがそうでした。普段の作業中に「サーッ」と回転音が鳴っているくらいなら、まだ愛嬌だと思えるのです。けれど、少しグラフィックの重いゲームを始めると、途端に「ブォォォ」と唸り声を上げ始めます。スペックはそこそこ良かったのですが、これは大きな誤算でした。
そんな中、”静か”を売りにしたゲーミングノートPCがあります。それが、マウスコンピューターの「G TUNE P5-A7G60BK-D」です。
G TUNE P5-A7G60BK-Dは、マウスコンピューターが手掛ける同社初のCopilot+ PC対応のゲーミングノートPCです。
CPUにAMD Ryzen AI 7 450 プロセッサー、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、16GBメモリー、500GB SSDストレージと、スペックだけ見てもその性能は十分過ぎるほどだと分かります。
ただこのゲーミングノートPC、それだけじゃあないんです。
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