グーグルChrome、深刻度"重大"の脆弱性

グーグルは4月15日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（重大）
・CVE-2026-6296：ANGLEのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-6297：Proxyでの解放後使用
・CVE-2026-6298：Skiaでのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-6299：Prerenderでの解放後使用
・CVE-2026-6358：XRでの解放後使用
■深刻度（高）
・CVE-2026-6359／CVE-2026-6302：Videoでの解放後使用
・CVE-2026-6300：CSSでの解放後使用
・CVE-2026-6301／CVE-2026-6307：Turbofanでの型の混同
・CVE-2026-6303／CVE-2026-6362：Codecsでの解放後使用
・CVE-2026-6304：Graphiteでの解放後使用
・CVE-2026-6305／CVE-2026-6306／CVE-2026-6361：PDFium でのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-6308：Mediaの範囲外読み取り
・CVE-2026-6309：Vizでの解放後使用
・CVE-2026-6360：FileSystemでの解放後使用
・CVE-2026-6310：Dawnでの解放後使用
・CVE-2026-6311：Accessibilityでの初期化されていない使用
・CVE-2026-6312：パスワードのポリシー適用が不十分
・CVE-2026-6313：CORSのポリシー適用が不十分
・CVE-2026-6314：GPUでの境界外書き込み
・CVE-2026-6315：Permissionsで解放後の使用
・CVE-2026-6316：Formsでの解放後の使用
・CVE-2026-6317：Castでの解放後使用
■深刻度（中）
・CVE-2026-6363：V8での型の混同
・CVE-2026-6318：Codecsでの解放後使用
・CVE-2026-6319：Paymentsでの解放後使用
・CVE-2026-6364：Skiaでの境界外読み取り
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：147.0.7727.101/102
・macOS：147.0.7727.101/102
・Linux：147.0.7727.101
■モバイル版
・Android：147.0.7727.101
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります