グーグルChrome、深刻度"重大"の脆弱性

グーグルは4月15日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（重大）

・CVE-2026-6296：ANGLEのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-6297：Proxyでの解放後使用

・CVE-2026-6298：Skiaでのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-6299：Prerenderでの解放後使用

・CVE-2026-6358：XRでの解放後使用

■深刻度（高）

・CVE-2026-6359／CVE-2026-6302：Videoでの解放後使用

・CVE-2026-6300：CSSでの解放後使用

・CVE-2026-6301／CVE-2026-6307：Turbofanでの型の混同

・CVE-2026-6303／CVE-2026-6362：Codecsでの解放後使用

・CVE-2026-6304：Graphiteでの解放後使用

・CVE-2026-6305／CVE-2026-6306／CVE-2026-6361：PDFium でのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-6308：Mediaの範囲外読み取り

・CVE-2026-6309：Vizでの解放後使用

・CVE-2026-6360：FileSystemでの解放後使用

・CVE-2026-6310：Dawnでの解放後使用

・CVE-2026-6311：Accessibilityでの初期化されていない使用

・CVE-2026-6312：パスワードのポリシー適用が不十分

・CVE-2026-6313：CORSのポリシー適用が不十分

・CVE-2026-6314：GPUでの境界外書き込み

・CVE-2026-6315：Permissionsで解放後の使用

・CVE-2026-6316：Formsでの解放後の使用

・CVE-2026-6317：Castでの解放後使用

■深刻度（中）

・CVE-2026-6363：V8での型の混同

・CVE-2026-6318：Codecsでの解放後使用

・CVE-2026-6319：Paymentsでの解放後使用

・CVE-2026-6364：Skiaでの境界外読み取り