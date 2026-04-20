にじさんじ、8人組ユニット「Y4T4」デビュー　ゲーム実況メイン、Twitch主軸で初の同時初配信へ

ゲーム実況に振り切った新たな8人組がデビューした。ANYCOLORは4月19日、にじさんじの新たなストリーマーチーム「Y4T4（ヤタ）」の始動を発表。Rei7、男虎、御子神琴音、塚原大地、千凛あゆむ、九里詠太、小々波いるか、レヨンの8人が同日から活動を開始した。
8人は個別デビューではなく「Y4T4」というチーム単位で立ち上がり、今後はTwitchをメインに据えつつ、XやYouTubeでも展開する。にじさんじとしては初の試みとして、TwitchとYouTubeで同時に初配信をする点も打ち出し、従来の“まずYouTubeで育てる”流れとは少し違う、ストリーマー文脈を前面に出した編成になっている。
初配信リレーは4月21日と22日の2日間で、各日21時スタートだ。21日は塚原大地、小々波いるか、レヨン、御子神琴音、22日は千凛あゆむ、九里詠太、Rei7、男虎の順で30分刻みのリレー配信をする。さらに両日23時10分からは、8人による「歌ってみた」動画の公開リレーも予定されている。
謎めいた“イケおじ”の男虎、オタク気質のギャルとして描かれるRei7、財閥令嬢設定の御子神琴音、天才高校生ゲーマーのレヨンなど、プロフィールはかなり濃い。Y4T4はシンボルマークに八咫烏（やたがらす）を掲げ、ゲーム実況を主軸に熱量の高い配信へファンを導く。
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