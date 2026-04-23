ちょうどいいGalaxy、ちゃんと進化　サムスン、AIも薄さも強化した「Galaxy A57 5G」発売

ちょうどいいGalaxyが新登場。サムスン電子ジャパンは4月23日、SIMフリースマホ「Samsung Galaxy A57 5G」を発売した。価格は7万9800円。
もっともわかりやすい進化はAI機能だ。音声の文字起こしと翻訳、進化した「かこって検索」、AIセレクト、AI消しゴムといった機能を打ち出している。
約6.7インチのSuper AMOLED+ディスプレイを搭載しつつ、厚さ約6.9mm、重さ約179gにおさめた。前モデルより約0.5mm薄く、約19g軽くなったとしている。大画面だが、持ったときの負担が減り、見た目にもすっきりした。
カメラは3眼構成で、約1200万画素の超広角と約500万画素のマクロを組み合わせた。夜景向けのナイトグラフィーも強化もされており、暗所でのノイズや色の崩れを抑えるよう、実用的に進化している。
電源まわりでは5000mAhバッテリーと45W級の急速充電に対応し、ベイパーチャンバーが大型化した。約30分で最大60％まで充電可能で、長時間のゲームや動画撮影でも温度管理を改善したという。
Galaxy A57 5Gは、Aシリーズの実力を“ちょっと上”のレベルに高めた。AIを触れて、夜景もそこそこ撮れて、薄くて軽くて、FeliCaもある。派手さこそないものの、“普通のスマホ”としての完成度をていねいに積み上げた1台だ。
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