スマホゲーム、指つらい民へ　スマホにのせるだけでゲーム機っぽくなるやつ登場

“スマホを携帯ゲーム機のように使いたい”という、かなり直球な需要を狙った周辺機器が出てきた。MyStyleは4月21日、スマートフォンに重ねて使う薄型Bluetoothゲームパッド「BitPAD（ビットパッド）」を発表した。7月発売予定で、価格は4980円。

スマートフォンに装着するのではなく“重ねて使う”のが特徴。薄さ約8mm、重さ約27gの小型軽量設計で、持ち運びやすい。スマホ単体のタッチ操作では出しにくい、物理ボタンならではの確かな入力感を補う設計だ。

レトロゲームの懐かしいドット絵やシンプルなゲーム性が見直される一方、タッチ操作では細かな入力が難しいという不満もあった。BitPADは、そんな“スマホは便利だが操作しにくい”という声に応える製品として企画された。

接続はBluetooth 5.3で、Android、iOS、Windowsに対応する。ケーブルに縛られず使えるため、スマホだけでなくPCでも扱える。背面にはラバーパッドを備え、端末の上に置いた状態でも滑りにくく、操作感が安定する。

カラーはBlack、Retro Red、Clearの3色を用意。見た目にも“レトロ感”を意識した商品で、単なるガジェットではなく、懐かしさを含めて楽しむデバイスとして打ち出している。今後はゲームIPとのコラボモデルや、アナログスティック搭載版などの展開も視野に入れているという。