工事不要のポータブルクーラーが静かに進化。インバーター搭載で寝室でも使いやすく

寝室で使える静かさを、ポータブルクーラーにも。
アイリスオーヤマは4月28日、インバーターを搭載した「インバーターポータブルクーラー 2.3/3.5kW」を発表した。4月30日に発売する。実売価格はそれぞれ8万4800円、10万3800円。同社のポータブルクーラーとしては初めてインバーターを採用し、低騒音運転に対応しているのが特徴だ。
ポータブルクーラーは、室外機を置けない場所や壁面工事が難しい部屋でも使いやすい。エアコン工事を待たずに導入できるため、猛暑が続くなかで存在感を発揮している。一方で、使う場所として寝室が多いぶん、運転音への不満も出やすかった。
新製品は、冷風運転中にボタン1つで低騒音運転へ切り替え、運転音を45dB未満に抑えられる。就寝時や在宅ワーク中など、音が気になる場面でも使いやすい。
インバーター制御は、冷やし過ぎや過剰な運転を抑える役割もある。効率よく運転することで製品内部の発熱を抑え、最大約45度までの使用温度範囲を実現した。室温が上がりやすい真夏の部屋でも使えるようにした。
また、工具なしで取り付けられる窓パネルを使えば、熱を屋外へ逃がしながら部屋を冷やせる。窓がない場所でも、付属の隙間用アタッチメントをドアや引き戸に取り付け、排気熱を廊下側へ逃がすことも可能だ。補助鍵やシャッター、雨除けカバーも付属している。
工事不要の手軽さだけでなく、騒音問題までおさえたポータブルクーラー。エアコンが設置しにくい部屋や、暑さ対策を急ぎたい場所に向けて、夏前に検討しやすい選択肢になりそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスグーグルChrome、深刻度"重大"の脆弱性
-
-