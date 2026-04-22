Razer、世界最薄1.9mmのガラス製マウスパッド発表　薄さがちょっとおかしいレベル

薄さで勝負するマウスパッドは珍しくないが、ガラスでここまで削ってきたのは面白い。Razerは4月21日、ガラス製ゲーミングマウスパッド「Razer Atlas Pro」を発表した。米国での価格は129.99ドル、欧州では139.99ユーロで、日本での展開は近日発表としている。

最大の特徴はわずか1.9mmの超薄型設計だ。ラバーベース込みで2mmを切り、ガラス層自体も1.1mmに抑えて、世界最薄のガラス製ゲーミングマウスパッドをうたう。デスクとの段差をできるだけ減らし、手首の姿勢を自然に保ちながら、ガラスらしい滑走感を活かす狙いだ。

ただ薄いだけではなく、競技用途もかなり意識している。表面には2µmのマイクロエッチング加工を施し、低摩擦の滑りと安定したトラッキングを両立させた。ガラスパッドは速さが魅力な一方で、センサーとの相性がシビアになりがちだが、そこはしっかり補われている。

耐久性も高い。強化ガラスに加え、表面硬度はモース硬度9H。鍵やコインのような日用品による傷にも強いとしている。保護コーティングもあり、汚れを拭き取りやすく、普段使いを意識した仕様になっている。

サイズは500×400mmで、従来より11％広い操作面を確保した。全面ラバーベースでズレを抑え、CNC加工のラウンドエッジで長時間の使用時も手首に当たりにくい。

Razer Atlas Proは、速さと見た目、そして薄さまで求めるユーザーにはかなり刺さりそうだ。一方で、日本でいくらになるかが最後の勝負になりそうだ。