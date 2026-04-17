OpenAI「Codex」アプリ操作や画像生成に対応　“ほぼ全部やる”方向へ

Codexが単なるコード生成ツールを超えて、作業の“すべて”を担う方向に進化をはじめた。OpenAIは4月16日、Codexの大規模アップデートを発表。アプリ操作、画像生成、記憶機能、長期タスクの自動継続まで含む開発支援へ拡張した。同日から、ChatGPTでサインインしているCodexデスクトップアプリ利用者向けに順次開始される。
Mac上ではバックグラウンドで画面を見て、クリックし、入力しながらアプリを操作できるようになり、複数のエージェントを並列で走らせられるようになる。APIがないアプリや、フロントエンド確認のような、人が画面上でやっていた仕事までできるようになった。
アプリ内ブラウザも追加され、ページ上に直接コメントして、エージェントへ細かな指示を出せるようになった。現時点ではローカルのWebアプリやゲーム開発向けだが、今後はより広いブラウザ操作へ広げる考えだ。
さらに、画像生成もワークフローに組み込まれた。画像生成モデルのgpt-image-1.5を使って画像を生成・修正できるようになり、UIモック、プロダクトコンセプト、ゲーム用ビジュアルを、コードと同じ流れの中で扱える。
もうひとつ重要なのが、“時間をまたいで仕事を続ける”機能だ。既存スレッドの再利用に対応した自動化機能により、文脈を引き継いだまま将来の作業を予約し、数日から数週間単位のタスクを継続できるようになった。プレビュー段階だが、ユーザーの好みや過去の修正、集めるのに時間がかかった情報をおぼえて、次に生かすこともできるようになる。
90種類超の追加プラグインも投入され、JIRA管理向けのAtlassian Rovo、CircleCI、GitLab Issues、Microsoft Suite、Renderなどとつながるようになる。開発ツールだけでなく、Slack、Gmail、Notion、Google Docs上のコメント確認まで例示されている。
記憶機能や文脈に応じた提案などのパーソナライズ機能は、Enterprise、Edu、EU、英国向けに今後展開予定で、コンピューター操作機能はまずmacOSから始まる。
Codexを“コードを書くためのAI”から、“開発の前後も含めて仕事を回す常駐エージェント”へ進化させる大きなアップデートだ。CodexやClaude Codeといった開発系のAIツール競争は、“どこまで実際の作業面に入り込めるか”という局面に入ってきた。
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