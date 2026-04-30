国産スマートロック「Nature Lock」一般販売開始　Qrioとの違いは？

スマートロックがスマートホームの“入り口”になった。

Natureは4月30日、後付け型スマートロック「Nature Lock」と専用スマートキー「Nature Key」の一般販売を開始した。価格は「Nature Lock Set」が3万2800円、「Nature Lock」単品が2万5800円、「Nature Key」単品が7480円だ。

Nature Keyを持っていればハンズフリーで解錠でき、ドアが閉まったことを検知して自動施錠する。電池は4本装着時で約2年。2本ずつの2系統で動作し、片方が切れても予備側に切り替わる。

スマートリモコンのNature Remoと組み合わせれば、外出先からの施錠・解錠、施錠状態や履歴の確認、帰宅・外出通知、電池残量低下通知ができるようになるのが特徴。対象製品はNature Remo 3、Nature Remo Lapis、Nature Remo mini 2などで、古いNature Remo 1、2、mini、nanoは対象外だ。

Nature Lockは、ソニーネットワークコミュニケーションズ「Qrio Lock」の技術提供を受けて開発されたもの。形状は同一だが別のシステムで動作し、Qrio Lock用のアプリでは使えない。Qrioのスマートロック機構を使い、アプリと家電連携の入り口を作るのがNatureの狙い。Qrioに対する信頼を土台として、Natureのスマートホームシリーズとして再設計した格好だ。