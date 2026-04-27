Visaタッチ決済で電車代30％還元　全国46鉄道で“改札タッチ”を広げる狙い

5月いっぱいは、電車に乗るだけで30％還元だ。
Visaは4月27日、「電車でも！タッチでVisa割キャンペーン！」を発表した。2026年5月1日から5月31日まで、全国46の鉄道事業者を対象に、Visaのタッチ決済で乗車すると乗車料金の30％がキャッシュバックされる。Visaとして初の全国規模となるタッチ決済乗車キャンペーンだ。
対象になるのは、Visa割に登録したVisaカードを使ったタッチ決済乗車だ。カード本体だけでなく、スマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスでの決済も対象になる。キャッシュバックの上限は、1枚のVisaカードにつき期間中600円までだ。
今回のキャンペーンは、Visaが進める「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第2弾。これまで地域限定で展開してきた交通機関向けの施策を、全国規模へ広げる取り組みとなる。
電車の支払いは、いったん慣れると変わりにくい。30％キャッシュバックというわかりやすいきっかけを武器に、Visaのタッチ決済を改札でのデフォルト選択肢にするのが狙いだ。
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