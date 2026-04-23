JR東日本、線路保守でロボット活用へ　Thinkerと実証開始

線路の保守は、AIの話題といちばん遠い場所に見える。だがロボットハンドを開発しているThinkerは4月22日、JR東日本とJR東日本スタートアップが進める「JR東日本スタートアッププログラム2025秋」に採択され、線路保守作業でロボット技術の実証を始めると発表した。対象はレール交換時の準備工程で、JR東日本グループのユニオン建設と連携し、2026年4月から検証を進める。

Thinkerが持ち込むのは、締結装置、つまりレール固定クリップの配列や設置準備を補助する手探りピック＆プレイス技術だ。これまで人手でこなしてきた準備作業の負荷を減らし、作業の効率化につなげられるかを確かめる。

きっちり整列した部品だけを扱うのではなく、位置や姿勢が揃っていないものでも“手探り”でつかんで置けるところが特徴。Thinkerによれば、同社のロボットハンドはランダムに積まれた部品や位置がずれやすいワークにも対応し、高難度ピッキングを狙った設計になっている。製造現場向けの器用さを、鉄道インフラの現場で活用する形だ。

Thinkerはこれまで、工場や物流向けに「人の指先のような繊細な動き」を売りにしてきた。そこから鉄道保守へ踏み出す今回の実証は、ロボットハンドの用途が製造業の中だけに閉じないことを示すテストでもある。現場のしんどい準備作業を少しずつロボットに任せる流れが、いよいよ保線の領域にも入ってきた。