扇風機、しまう場所ない問題に答え　シャオミが厚さ8.7cmの超薄型モデル発売

“扇風機、しまう場所ない問題”に1つの答えが出た。シャオミ・ジャパンは4月23日、「Xiaomi スマートタワーファン 2」と、Mijiaブランドの超薄型モデル「Mijia スマート扇風機 Pro Slim」を発売した。実売価格はタワーファンが1万2800円、Pro Slimが1万4800円。Pro Slimは4月29日まで早割で1万2800円。
Pro Slimの最大の特徴は、ヘッド部の厚さを8.7cmまで削った超薄型設計だ。扇風機は使う季節より、使わない季節のほうが長い。困るのは性能よりも、しまう場所ということも多い。その点、Pro Slimは家具の隙間やクローゼットのわずかな空間に収まりやすく、見た目もミニマルだ。
ベースには厚さ3mmの金属プレートを使い、本体サイズは幅310×奥行き337×高さ1000mm、重量は3.3kg。
電源はUSB Type-C給電に対応し、付属の18Wアダプターだけでなく、12V出力対応のモバイルバッテリーでも動かせる。専用のEPP収納ケースまで付属するので、持ち運べる季節家電としても使える。キャンプや車中泊のような用途まで想定しているのが面白い。
風の作り方は、湖畔やキャンプ場、テラスなどで集めたデータをもとに、8種類の自然風を再現するとしている。アプリからは風速やリズムを調整でき、ダイレクトモードでは最大100段階の風量設定も可能だ。動作音は最低26.8dB(A)、消費電力は最低1.9W。
もう一方のXiaomi スマートタワーファン 2は、150度の広角首振りと最大10m先まで届く送風で、リビング全体に風を回すファミリー向けモデルだ。こちらもDCインバーターモーターを採用し、最小動作音は28.7dB(A)。部屋の隅に置きやすいタワー型で、こちらも省スペースだ。
今回の新製品を見ていると、シャオミが本当に売りたいのは“風の強さ”ではなく“住環境との相性”ということがよくわかる。特にPro Slimは、扇風機の欠点をピンポイントで補ってきた。8.7cmという薄さは、まさにその象徴だ。
|Image from Amazon.co.jp
|Mijia スマート扇風機 Pro Slim DCモーター コンパクト Type-C給電 モバイルバッテリー対応 静音 リビング扇風機 自然風 100段階風量調整 高さ調節 Bluetoothリモコン 省エネ 卓上 床置き兼用
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
トピックスグーグルChrome、深刻度"重大"の脆弱性
-
-