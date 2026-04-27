ずるい、これ絶対集めたくなる！　「映画ちいかわ」前売券が本物のチェキになって登場

映画のチケットが、そのまま手元に残したい1枚になった。
ムービーウォーカーは4月27日、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」のムビチケ前売券（オンライン）と画像チェキを組み合わせた「ムビチェキ」を発売した。価格は2880円で、販売期間は4月27日10時から5月31日23時59分まで。映画は2026年7月24日に公開される。
ムビチェキは、本物のチェキにちいかわ、ハチワレ、うさぎたちの映画の一コマをプリントしたもの。裏面にはムビチケ情報の購入番号と暗証番号がシールで貼られており、通常のムビチケと同じように映画館の座席指定に使える。
絵柄は全5種類。ちいかわver.、ハチワレver.、うさぎver.①、うさぎver.②、ちいかわ＋ハチワレver.が用意される。サイズはチェキminiのH86mm×W54mmで、ジュニア券の設定はない。
映画を観たあとも、チケットがグッズとして残るのが魅力。ムビチケ情報シールはチェキから剥がせるため、鑑賞後も保管がしやすい。前売券として映画を楽しむだけでなく、公開前の気分ごと持ち帰れるアイテムだ。
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