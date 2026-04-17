ゲオ、GWセールで中古のiPhoneやSwitch 2など値下げ

ゴールデンウィークは中古がアツい。ゲオストアは4月17日、「GEO ゴールデンウィークSALE 2026」を発表した。開催期間は4月25日から5月6日まで。全国のゲオショップ・ゲオモバイルとゲオオンラインストアで実施する。中古のiPhone 14 128GBを6万5780円、iPhone SE 第2世代 64GBを1万7300円で販売するほか、中古ゲーム機やソフトも値引き対象になる。

中古スマホ、タブレット、Apple Watch、AirPods、Apple Pencil、WindowsノートPCの店頭商品を税抜価格から10％オフにしつつ、Apple製品の目玉品もラインナップに加えている。ゲーム分野では、最新ハードまで中古値引きの対象に含めた。Nintendo Switch 2、Nintendo Switch各モデル、PlayStation 5、PlayStation 5 Proなどの中古本体を税抜価格から2000円引きにする。

さらに中古ゲームソフトや周辺機器のまとめ買い値引きも組み合わせ、大型連休に向けた“遊ぶための一式買い”を促す。