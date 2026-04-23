グーグル、第8世代TPU発表　最先端モデル開発を「数ヵ月から数週間」に短縮目指す

チップは分けられた。グーグルは4月22日、第8世代TPUとして、学習向けの「TPU 8t」と推論向けの「TPU 8i」を発表した。2026年後半に一般提供予定。

初めてTPUを役割別に分けたのが最大の特徴だ。グーグルは数年前から、生成AIの推論需要が大きく伸びると見ていたとしており、エージェントAIの台頭によってその読みが現実になった。

TPU 8tは、学習のための怪物的な性能を持つ。1つのスーパーポッドで最大9600チップ、2ペタバイトの共有高帯域メモリに拡張でき、前世代のIronwood比でポッドあたり約3倍の計算性能をうたう。これにより、グーグルは最先端モデルの開発サイクルを「数ヵ月から数週間に」縮めることを目指している。

一方のTPU 8iは、“待ち時間をどれだけ消せるか”を突き詰めた実直なモデルだ。288GBの高帯域メモリと384MBのオンチップSRAMを搭載し、前世代より3倍のSRAM容量を確保。グーグルでは前世代比で80％高い性能単価を実現し、同じコストでほぼ2倍の推論需要をさばけるとしている。

またグーグルは、データセンターでは半導体供給だけでなく電力も制約条件だとして、TPU 8tと8iは前世代Ironwoodに対して最大2倍の性能電力比を実現するとしている。

グーグルはCloud Nextで企業向けAIエージェント群を打ち出しており、8t/8iシリーズの発表はその文脈を強化するものだ。NVIDIA対抗という側面からとらえるよりも、Google Cloud全体を“エージェント時代の受け皿”として売るための戦略といえそうだ。