OpenAI、GPT-5.5発表　ChatGPTが“仕事を片づけるAI”に進化

OpenAI

ChatGPTが質問に答えるAIから、仕事を片づけるAIへと着実な進化を遂げている。OpenAIは4月23日に、新モデル「GPT-5.5」を発表した。ChatGPTとCodexではPlus、Pro、Business、Enterprise向けに順次提供され、より高精度な「GPT-5.5 Pro」はPro、Business、Enterprise向けに展開される。

GPT-5.5は、コードの作成やデバッグ、オンライン調査、データ分析、文書やスプレッドシート作成、ソフトウェア操作などをまたいで、複雑な作業を進められるモデル。ユーザーが細かく手順を管理するのではなく、雑多な依頼を渡すと、モデル側が計画し、ツールを使い、確認しながら進められるように強化された。

特に性能を伸ばしているのが、コーディングとPC上の作業代行だ。GPT-5.5はTerminal-Bench 2.0で82.7％、SWE-Bench Proで58.6％を記録し、GPT-5.4より少ないトークンで高い結果を出したとしている。Codexでは実装、リファクタリング、デバッグ、テスト、検証といった開発作業を、より長く、より自律的に進められるようになっているという。

“ホワイトワーカー”としての性能も上がっている。OpenAIによると、GPT-5.5は知識労働を評価するGDPvalで84.9％、実際のコンピューター環境を操作するOSWorld-Verifiedで78.7％、複雑な顧客対応を測るTau2-bench Telecomで98.0％を記録した。文書作成、調査、情報整理、表計算、スライド作成などを扱うAIエージェント寄りのモデルになっている。

科学研究への応用も進んでいる。OpenAIは、遺伝学や定量生物学の多段階データ分析を扱うGeneBench、バイオインフォマティクス系のBixBenchで性能向上を示したとしている。また、社内版のGPT-5.5がラムゼー数に関する新しい証明の発見を支援し、Leanで検証されたという例も紹介している。

一方で、能力が上がったぶん、安全対策も強化したとしている。OpenAIはGPT-5.5のサイバーセキュリティと生物・化学分野の能力をPreparedness Framework（準備フレームワーク）上で“High”と扱い、外部専門家を含むレッドチームや追加評価をした。サイバー関連では、防御目的の利用を広げつつ、悪用につながりやすい依頼にはより厳しい制御をかける方針だ。

APIもまもなく提供予定で、価格はgpt-5.5が100万入力トークンあたり5ドル、100万出力トークンあたり30ドル。より高精度なgpt-5.5-proは100万入力トークンあたり30ドル、100万出力トークンあたり180ドルと、これまでより高額に設定されている。

GPT-5.5は、画面上の作業を理解し、コードを書き、調べ、資料にまとめる“実務の相棒”に近づくモデルだ。GPTシリーズは会話相手を脱し、ブラウザーの向こうで作業を進める“仕事相手”へと変わろうとしている。