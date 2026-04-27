いつものシャツが“空調付き”に　サンコーの後付けファンベルト、USB PDで爆風仕様へ

風を“後付け”するという発想。

サンコーは4月27日、手持ちのTシャツや作業着をファン付きウェア化できる後付けファンベルト『爆風で上半身爽快「なんでもファン付きウェアにな～る」』を発売した。価格は6980円。

腰に巻いたベルト型ユニットから服の中へ風を送り込むというもの。専用の空調ウェアを買わなくても、いつもの服の裾をクリップで固定するだけで、上半身に風を通すことができる。

USB PDに対応するのが特徴。通常のUSB給電でも使えるが、PD対応モバイルバッテリーにつなぐと自動で高出力モードに切り替わり、より強い風を送れる。風量は強・中・弱の3段階に調整できる。

ファンは2基搭載。付属のウレタンスペーサーで服の中に風の通り道を作り、効率よく冷却する仕組みだ。ベルト長は最大130cmで、本体やバッテリーポケットは幅6cm程度までのベルトにも取り付けられる。

ファンを取り外せば本体は手洗い可能で、落下防止ストラップや異物混入を防ぐファンガード構造も備えている。

重さはベルトとリモコン込みで約490g。PD対応20000mAhモバイルバッテリー使用時の稼働時間は、強で約6時間、中で約8.5時間、弱で約13.5時間とされている。

いつものTシャツを空調ウェアに変えつつ、USB PD対応で“爆風仕様”まで狙えるファンベルト。酷暑が予想される夏に向けて、涼感グッズの候補になりそうだ。