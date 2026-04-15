マイクロソフト、160件超の脆弱性を修正　2026年4月のセキュリティ更新

マイクロソフトは4月14日、WindowsやOfficeなどを対象とした月例セキュリティー更新プログラム（2026年4月分）を公開。CVE番号ベースで160件以上の脆弱性に対処した。
すでに悪用された可能性のある脆弱性も含まれており、同社は更新プログラムの適用を勧めている。
深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。
■深刻度：緊急
リモートでコードの実行が可能
・Windows 11（26H1／25H2／24H2／23H2）
・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）
・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）
・リモートデスクトップクライアントおよび関連サービス
・Microsoft Office
サービス拒否
・Microsoft .NETおよび.NET Framework
■深刻度：重要
なりすまし
・Microsoft SharePoint
情報漏えい
・Microsoft Visual Studio
・Microsoft Dynamics 365
リモートでコードの実行が可能
・Microsoft SQL Server
特権の昇格
・Microsoft Azure
・Microsoft Defender Antimalware Platform
セキュリティ機能のバイパス
・PowerShell
Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。
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