マイクロソフト、160件超の脆弱性を修正　2026年4月のセキュリティ更新

マイクロソフトは4月14日、WindowsやOfficeなどを対象とした月例セキュリティー更新プログラム（2026年4月分）を公開。CVE番号ベースで160件以上の脆弱性に対処した。

すでに悪用された可能性のある脆弱性も含まれており、同社は更新プログラムの適用を勧めている。

深刻度の高い主な脆弱性は以下のとおり。

■深刻度：緊急 リモートでコードの実行が可能 ・Windows 11（26H1／25H2／24H2／23H2）

・Windows Server 2025（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2022／23H2（Server Core installationを含む）

・Windows Server 2019／2016 （Server Core installationを含む）

・リモートデスクトップクライアントおよび関連サービス

・Microsoft Office サービス拒否 ・Microsoft .NETおよび.NET Framework ■深刻度：重要 なりすまし ・Microsoft SharePoint 情報漏えい ・Microsoft Visual Studio

・Microsoft Dynamics 365 リモートでコードの実行が可能 ・Microsoft SQL Server 特権の昇格 ・Microsoft Azure

・Microsoft Defender Antimalware Platform セキュリティ機能のバイパス ・PowerShell

Windows OSに関しては、Windows Updateなどを通じて更新プログラ厶の適用が可能だ。