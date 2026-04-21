サンリオは4月21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」の立ち上げを発表。2026年秋に第1作目タイトルとして、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」を全世界で発売する。

「サンリオ パーティランド」は、たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成し、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しめるという内容とのこと。

ユーザーからは「楽しみ！」「まさかのサンリオ」「めっちゃやりたい！」「可愛さ全振りのゲームかな」など、期待する声が寄せられていた。

サンリオゲームズでは、サンリオが企画・開発の主体となってゲーム市場へ参入。既存IPやグッズ展開を連動させつつ、顧客の満足度をさらに深めていく狙いがあるとしている。

会員サービス「Sanrio＋」やサンリオショップと繋がることで、リアルとデジタルをつなぐ新たなサービスを展開していく予定とのこと。

2026年秋に第1弾、今期中に第2弾を予定。今後3年間、2029年3月までに10タイトルほどリリースすることを目指す。今後は自社開発と他社へのライセンス提供という“両輪”でエンターテイメントを世界へ届けるという。

「ハローキティ」をはじめとする450以上のIPを持つサンリオ。独自の“強すぎる”持ち味を生かした今後の展開に注目だ。

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