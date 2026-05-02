万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第31回
MSI「MEG Vision X AI」
これが俺の未来パソコン！フロント全面液晶にマイク＆スピーカー内蔵でAIと会話しながらゲームできるぞ
2026年05月02日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
子供のころ、時間だけはたくさんあったので、ゲームの謎なんてものは大好物でした。「あのアイテムが見つからない」「この扉が開かない」「このあとどこに行ったらいいかわからない」。そんなちょっとした謎に対して、ありったけの時間を費やして解くことに楽しみを覚えていました。考えても解らないときには、プレイが先行している友達にヒントをもらったり、答えを聞いたりして。
しかし、あれから20数年、大人になった私は結構時間に追われています。それでもゲームは楽しみたいので、大きな謎は探求しますが、ちょっとした謎はネットで調べるようになりました。最近では、友達の代わりにAIに聞くことができるようになってさらに便利に。AIに、ゲームタイトルと、今突き当たっている謎について聞きたいことを入力すれば、たいていのことは教えてくれます。
ただ、その際にはゲームをいったん中断して、AIに入力して確認し、ゲームに戻るという作業が必要でした。「ゲームをプレイしながらAIに聞ければいいのに」常々そう思っていました。はい、その方法見つけました。その答えが、エムエスアイコンピュータージャパン（以下、MSI）のゲーミングPC「MEG Vision X AI」です。
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