あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第13回

DeepCool「CL6600」

発想が天才！水冷クーラーが外付けの変態PCケースなら熱問題もクールに解決だ

2026年01月13日 17時00分更新

文● YD／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

上の白いボックス部分に水冷クーラーが入っているDeepCoolの「CL6600」

「そう来たか！」と思わず感心すると同時に「でも変態ジャンルだよね」と様々な想いが湧き出てしまうPCケースの登場です。

「そう来たか！」というのは、PCケースの中の熱問題を解決する、熱いものと冷やすものを別々にした設計。しかしながら、その別々にしたことによる代償として、PCケースの上に小さい箱を積み上げたようなデザイン設計になっています。完成したビルの屋上にプレハブの部屋を作ったような見た目が変態方向に片足を突っ込んでいます。

ヘッドホンをひっかけるのにちょうどいい引き出し式のフックはよい発想

　でもこのケース、単なるアイデア製品ではないのです。詳しく紹介していきましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

DeepCool「CL6600」のメリットと注意点

DeepCool「CL6600」を購入する3つのメリット
1）DeepCoolの水冷キット標準搭載で、初心者でも迷わず組める
2）CPUとGPUの熱を分離できる、理にかなった冷却構造
3）尖りすぎないデザインで、意外と置き場所を選ばない

購入時に確認したい2つのポイント
1）ケースと水冷がセットな分、価格と柔軟性は減少する
2）積層構造の見た目は好みがはっきり分かれる

まとめ
詳細スペック情報

