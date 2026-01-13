「そう来たか！」と思わず感心すると同時に「でも変態ジャンルだよね」と様々な想いが湧き出てしまうPCケースの登場です。

「そう来たか！」というのは、PCケースの中の熱問題を解決する、熱いものと冷やすものを別々にした設計。しかしながら、その別々にしたことによる代償として、PCケースの上に小さい箱を積み上げたようなデザイン設計になっています。完成したビルの屋上にプレハブの部屋を作ったような見た目が変態方向に片足を突っ込んでいます。

でもこのケース、単なるアイデア製品ではないのです。詳しく紹介していきましょう。