万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第27回
パナソニック「汎用小型電動螺子回し EZ1D11STEVA」
俺のATフィールドをこじ開けろ！「エヴァ」ファンなら絶対欲しい！活動限界2000本の電動ドライバー
2026年04月28日 18時00分更新
若いころに「エヴァンゲリオン」を視聴して、ピュアな脳を焼かれた人は多いのではないでしょうか。筆者はもちろんそのタイプで、当然ながら劇場版も鑑賞しました。それまではアニメなんてほとんど観ていなかったのに！
当時、社会現象にまでなった「エヴァ」の洗礼を受けた人にこそぜひ手に取ってほしいのが、パナソニックの「汎用小型電動螺子回し EZ1D11STEVA」です。実物を握ると、自分が特務機関NERVに所属しているかと錯覚します。
とはいえ、コラボ商品は「外観だけでは？」と思いがちな方もいらっしゃると思います。ですがご安心ください。これはパナソニックのガチ本気仕様です。
そもそもパナソニックはエヴァに対して本気過ぎるメーカーとして有名で、これまでにもエヴァ仕様のレッツノートを何度も発売してみたり、逆に、劇場版『シン・エヴァンゲリオン』の冒頭シーンでは、天板にPanasonicのロゴの付いたタフブックと思しきノートPCが登場したりと、相思相愛の模様。
デザインのみというありがちなコラボ商品の枠を超えた、ガチガチの実用品である「汎用小型電動螺子回し EZ1D11STEVA」の魅力を、アスカ派だった筆者にガッツリ語らせてください。ちなみに担当デスクは綾波派だったそうです！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第26回
ウェアラブル【安すぎて心配レベル】ワークマンのリカバリーウェアでオジサンは本当に回復するのか検証してみた
-
第25回
PC人を堕落させるモニターアーム マジで神、ホンマ欲しい。
-
第24回
トピックス俺ならモフリンよりこっち！性格も見た目も選べる自分だけのAIペット
-
第23回
デジタル欲しいの全部入ってる、 電動ドライバーと工具11種が入ったツールキットがDIYにおススメすぎる！
-
第22回
PC【見た目重視】リップスティックキーボードは出先で見せびらかしたくなるぞ
-
第21回
PCパーツとにかく安い！7200円のディスプレイ ゲーミングPCにサイバー感を特盛りトッピング
-
第20回
デジタル高見えする「穴あきマウス」発見！マグネシウム合金製でこれなら買っても良いのかなと思えるゲーミングマウス
-
第19回
AV俺のハートにぶっ刺さり！ 何でもできるポータブルCDプレーヤー兼DAC「DM15 R2R」が超カッコいい
-
第18回
AVイヤホンなのにモバイルバッテリーとか二刀流かよ！しかもノイキャンもばっちり
-
第17回
ケース部屋にあったら2度見しちゃうゲーミングPC現る でも中身もしっかりしております
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
-
家電ASCII俺も買った！ド定番の電動空気入れがウルトラ小型化して登場