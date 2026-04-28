若いころに「エヴァンゲリオン」を視聴して、ピュアな脳を焼かれた人は多いのではないでしょうか。筆者はもちろんそのタイプで、当然ながら劇場版も鑑賞しました。それまではアニメなんてほとんど観ていなかったのに！

当時、社会現象にまでなった「エヴァ」の洗礼を受けた人にこそぜひ手に取ってほしいのが、パナソニックの「汎用小型電動螺子回し EZ1D11STEVA」です。実物を握ると、自分が特務機関NERVに所属しているかと錯覚します。

とはいえ、コラボ商品は「外観だけでは？」と思いがちな方もいらっしゃると思います。ですがご安心ください。これはパナソニックのガチ本気仕様です。

そもそもパナソニックはエヴァに対して本気過ぎるメーカーとして有名で、これまでにもエヴァ仕様のレッツノートを何度も発売してみたり、逆に、劇場版『シン・エヴァンゲリオン』の冒頭シーンでは、天板にPanasonicのロゴの付いたタフブックと思しきノートPCが登場したりと、相思相愛の模様。

デザインのみというありがちなコラボ商品の枠を超えた、ガチガチの実用品である「汎用小型電動螺子回し EZ1D11STEVA」の魅力を、アスカ派だった筆者にガッツリ語らせてください。ちなみに担当デスクは綾波派だったそうです！

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