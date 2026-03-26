チャーシュー5枚の食べ応え！幸楽苑「塩とんこつらーめん」、150円お得のセットも

ラーメンチェーンの幸楽苑は「塩とんこつらーめん」を4月1日より期間限定で販売します。

「塩とんこつらーめん」が今年も登場

幸楽苑で3年連続での登場となる「塩とんこつらーめん」が今年も復活します。

▲塩とんこつらーめん

価格：860円



豚頭・豚足などを丁寧に炊き出したスープに、昆布・椎茸・鰹節の旨味を加え、コク深く仕上げたという塩とんこつらーめんです。



白濁スープながら、さっぱり軽やかな口当たりが特徴。背脂の甘みが風味を引き立てており、さらに5枚のチャーシューで満足感も十分な一杯だとしています。



70円〜150円お得に楽しめるセットメニューも用意されています。

▲塩とんこつらーめん餃子セット

価格：通常価格1170円 ⇒ 1060円 ※80円お得

▲とんこつらーめんチャーハンセット

価格：通常価格1260円 ⇒ 1160円 ※70円お得

▲塩とんこつらーめんミックスセット（※餃子とチャーハンのセット）

価格：通常価格1540円 ⇒ 1360円 ※150円お得

チャーシュー5枚、ボリューム文句なし！

コクを感じられながらもさっぱりとした味わいで楽しめる「塩とんこつらーめん」が今年も登場します。チャーシューは5枚ものっていて、ボリュームたっぷりに楽しめるのも嬉しいところです。

これまでに食べたことのある方もそうでない方も、この機会に試してみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）