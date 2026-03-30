餃子の王将「野菜たっぷりあんかけ焼そば」アツアツ×もちもち麺の限定メニュー始まる

餃子の王将は月替わりメニューとして、4月1日より「野菜たっぷり春のあんかけ焼そば」を発売します。
王将、4月は「野菜たっぷりあんかけ焼そば」
中華食堂チェーン「餃子の王将」は月ごとに限定メニューを展開しています。4月は「野菜たっぷり春のあんかけ焼そば」を発売。
食べ応えたっぷりのもちもち麺にシャキシャキ野菜の組合せ。魚介の出汁と生姜を効かせた餡は優しい味わいで、春を感じられるんだとか。
価格は単品800円。持ち帰りは786円（容器代10円別途）で対応しています。
また、セットも用意されており、「フェアセットA（焼そば・餃子3個・一級茶葉烏龍茶）」は1063円、「フェアセットB（焼そば・餃子3個・ライス小）」は1173円。
さらに、フェアセットの餃子3個は165円で追加可能。＋16円（西日本は＋27円）で「にんにく激増し餃子」に変更することもできます（北海道の店舗をのぞく）。
発売は4月末まで。春のうちに！
同商品は4月30日までの販売予定です。
アツアツあんかけ焼そばは季節問わず食べたい一品ですが、餃子の王将では今だけ。気になる人は期間を逃さないように！
※記事中の価格は税込み
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