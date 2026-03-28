サーティワン×マリオ ロゼッタカップがかわいい！チコのスプーンチャーム付き

サーティワンは4月1日～5月7日の期間、Nintendo Switch向けソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションキャンペーンを実施します。
ゲームの世界観を表現した新作フレーバーや限定デザインのカップ、サンデー、セット商品などが登場します。
・コットンフルーツギャラクシー シングル・レギュラーサイズ420円
新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、「スーパーマリオギャラクシー」の銀河をイメージした商品です。
ダークブルーはわたがし味のコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーは塩味をアクセントにした塩ライチ風味ソルベ、ホワイトは洋梨風味ソルベで構成されています。
さらに、パワースター型の菓子を加えて、「甘さ」「塩味」「酸味」を組み合わせています。
・スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ
スモールダブル510円／レギュラーダブル760円
コラボ限定のダブルカップを2種類展開します。マリオやピーチ、キノピオ、ロゼッタがデザインされたものと、「スーパーマリオギャラクシー2」に登場するヨッシーとマリオが描かれたデザインが用意されています。
・ロゼッタ スペシャルダブルカップ
スモールダブル680円／レギュラーダブル930円
ロゼッタを中心としたデザインのカップで、王冠ピックと「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属します。チャームは取り外して使用できる仕様です。
・スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー 580円
好きなアイスクリームにホイップクリームやアラザン、チコのデザインチョコをトッピングし、全6種類のマリオのピックがランダムで付属します。
カップのスリーブはシールとして使用できます。
・スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー 1340円
2種類のアイスクリームに加え、ホイップクリームやチコのデザインビスケット、星型チョコなどがトッピングされています。
さらに、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付属します。
・スイーツギャラクシーセット スモール2990円／レギュラー3550円
好きなアイスクリームを8個選べるセットで、ロゼッタの絵本のアートを使用したオリジナルエコバッグが付属します。エコバッグは折りたたむと絵本型に収納できる仕様です。
▲オリジナルエコバッグ
また、ダブルカップの購入者には数量限定で「グランドスター型 シャインステッカー」が配布されます。
▲グランドスター型 シャインステッカー
さらに、アプリ「Nintendo Store」でのチェックインにより、別のオリジナルステッカーも用意されています。いずれもなくなり次第終了となります。
▲アプリ「Nintendo Store」限定オリジナルコラボステッカー
限定カップもサンデーも全部マリオ仕様！
フレーバーだけでなくカップや付属アイテムまで含めて「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を再現したコラボレーション企画となっています。
特に新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、見た目のインパクトが強く、気分が上がりそう！ アイスの組み合わせだけでなく、カップや付属アイテムも含めて楽しめるので、マリオファンはお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。
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