サーティワン×マリオ ロゼッタカップがかわいい！チコのスプーンチャーム付き

サーティワンは4月1日～5月7日の期間、Nintendo Switch向けソフト「スーパーマリオギャラクシー」とのコラボレーションキャンペーンを実施します。

ゲームの世界観を表現した新作フレーバーや限定デザインのカップ、サンデー、セット商品などが登場します。

・コットンフルーツギャラクシー シングル・レギュラーサイズ420円

新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、「スーパーマリオギャラクシー」の銀河をイメージした商品です。

ダークブルーはわたがし味のコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーは塩味をアクセントにした塩ライチ風味ソルベ、ホワイトは洋梨風味ソルベで構成されています。

さらに、パワースター型の菓子を加えて、「甘さ」「塩味」「酸味」を組み合わせています。

・スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ

スモールダブル510円／レギュラーダブル760円

コラボ限定のダブルカップを2種類展開します。マリオやピーチ、キノピオ、ロゼッタがデザインされたものと、「スーパーマリオギャラクシー2」に登場するヨッシーとマリオが描かれたデザインが用意されています。

・ロゼッタ スペシャルダブルカップ

スモールダブル680円／レギュラーダブル930円

ロゼッタを中心としたデザインのカップで、王冠ピックと「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属します。チャームは取り外して使用できる仕様です。

・スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー 580円

好きなアイスクリームにホイップクリームやアラザン、チコのデザインチョコをトッピングし、全6種類のマリオのピックがランダムで付属します。

カップのスリーブはシールとして使用できます。

・スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー 1340円

2種類のアイスクリームに加え、ホイップクリームやチコのデザインビスケット、星型チョコなどがトッピングされています。

さらに、マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付属します。

・スイーツギャラクシーセット スモール2990円／レギュラー3550円

好きなアイスクリームを8個選べるセットで、ロゼッタの絵本のアートを使用したオリジナルエコバッグが付属します。エコバッグは折りたたむと絵本型に収納できる仕様です。

▲オリジナルエコバッグ

また、ダブルカップの購入者には数量限定で「グランドスター型 シャインステッカー」が配布されます。

▲グランドスター型 シャインステッカー

さらに、アプリ「Nintendo Store」でのチェックインにより、別のオリジナルステッカーも用意されています。いずれもなくなり次第終了となります。

▲アプリ「Nintendo Store」限定オリジナルコラボステッカー

限定カップもサンデーも全部マリオ仕様！

フレーバーだけでなくカップや付属アイテムまで含めて「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を再現したコラボレーション企画となっています。

特に新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、見た目のインパクトが強く、気分が上がりそう！ アイスの組み合わせだけでなく、カップや付属アイテムも含めて楽しめるので、マリオファンはお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

© Nintendo