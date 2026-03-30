ファミマ45％増量！今週は「カレー」「明太スパゲッティ」がドでかい大盛りに

ファミリーマートは「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を、3月24日より全国の店舗で展開中です。



創立45周年を記念した企画で、弁当やサンドイッチ、スイーツなど全14種類が対象。2週にわたり、価格据え置きのまま内容量を45％増量して販売しています。

詳しくはコチラの記事。

今回は、第2週目となる3月31日から登場する商品を紹介します。

【3月31日～】45％増量商品はコレ

▲30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー 450円

30種類以上のスパイスを使用した、ファミリーマートのロングセラー商品を45％増量。

野菜やフルーツの甘味を組み合わせて深みのあるからさと奥深い旨味、まろやかさを特徴とした定番カレーです。

▲大盛 明太子スパゲティ 598円

もともと「大盛」の明太子スパゲティを、通常商品より45％増量。明太子と昆布茶を組み合わせた旨みのある味わいと、バターのコクと風味が楽しめるスパゲッティ。

▲テリヤキチキンとたまごのサンド 348円

長年定番商品として展開している人気のサンドイッチ。45％増量商品では1組プラスされています。甘辛いテリヤキチキンとタマゴサラダの組合せ。

▲たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ 398円

▲天使のチーズケーキ 250円

▲ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚 138円

売切れ次第終了

商品は、いずれも数量限定で売り切れ次第終了です。



今の期間だけの超お得な増量フェア。2週目は定番のカレー、スパゲッティ、サンドイッチも登場し、「買わなきゃ損」な気運が高まります。



売り切れてしまう可能性もあるので、店頭で見かけたら狙っていきたいですね。

※価格は税込み表記です。