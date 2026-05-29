アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第19回
1000mlパック1本が約259円の高コスパ！ 人気の無調整豆乳がAmazonスマイルセールで値引き中
2026年05月29日 19時00分更新
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「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」が
Amazonスマイルセールに登場！
「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」は、水と大豆のみで作られた無調整豆乳のセットです。
現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、参考価格1,729円から10％オフの1,556円で販売されています。1本あたり約259円で購入できる計算です。
「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS」の特徴
Amazon商品ページより
「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS」は、大豆（カナダまたはアメリカ）と水のみを使用した無調整豆乳です。
独自製法により大豆の青臭みを抑え、すっきりとした味わいに仕上げているとされています。1000mlの紙パック仕様で、常温保存が可能な点も特徴です。
豆乳には大豆たんぱくやイソフラボン、レシチンなどが含まれており、コレステロールは0とされています。日々の食事に取り入れやすく、そのまま飲むほか、ソイラテやスムージー、料理用途にも活用できる商品です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
大容量の「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」がAmazonスマイルセールで割引対象となっています。
現在開催中のAmazonスマイルセールで、手頃な価格のうちに確保しておいてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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