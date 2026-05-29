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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第19回

1000mlパック1本が約259円の高コスパ！ 人気の無調整豆乳がAmazonスマイルセールで値引き中

2026年05月29日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」が
Amazonスマイルセールに登場！

　「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」は、水と大豆のみで作られた無調整豆乳のセットです。

　現在、Amazonスマイルセールの対象商品となっており、参考価格1,729円から10％オフの1,556円で販売されています。1本あたり約259円で購入できる計算です。

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「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS」の特徴
Amazon商品ページより

　「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS」は、大豆（カナダまたはアメリカ）と水のみを使用した無調整豆乳です。

　独自製法により大豆の青臭みを抑え、すっきりとした味わいに仕上げているとされています。1000mlの紙パック仕様で、常温保存が可能な点も特徴です。

　豆乳には大豆たんぱくやイソフラボン、レシチンなどが含まれており、コレステロールは0とされています。日々の食事に取り入れやすく、そのまま飲むほか、ソイラテやスムージー、料理用途にも活用できる商品です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　大容量の「キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本」がAmazonスマイルセールで割引対象となっています。

　現在開催中のAmazonスマイルセールで、手頃な価格のうちに確保しておいてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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