気になる！ ミスドの新作「世界のグルメパイ」 バターチキンカレーも登場

ミスタードーナツは4月1日から、「ミスドゴハン」の春夏メニューを期間限定で発売します。春夏パイ3種と涼風麺3種をラインアップします。
今回のメニューは、パイ生地や細麺に合わせて具材やソース、スープにこだわった内容です。パイは世界各地の料理をイメージし、涼風麺は柑橘を取り入れた和風・洋風・中華風のバリエーションで展開します。
販売期間は9月下旬までを予定しており、パイはミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）、涼風麺は飲茶取り扱いショップで展開されます。
世界のグルメをイメージしたパイ3種が新登場
▲ミートソースとマッシュポテトパイ テイクアウト259円、イートイン264円
イギリスの家庭料理をイメージしたパイで、トマトペーストと牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせています。
▲ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ テイクアウト259円、イートイン264円
ハムと玉ねぎ入りのホワイトソースとチーズソースを合わせたパイです。フランスのクロックムッシュをイメージしており、サクサクのパイ生地とソースの組み合わせが特徴とされています。
▲バターチキンカレーパイ テイクアウト259円、イートイン264円
インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージしたパイです。トマトペーストやヨーグルトを使い、マイルドな辛さに仕上げたカレーをパイ生地で包んで焼き上げています。
爽やかな春夏飲茶3品も登場！
▲かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 682円
かつおと昆布だしをベースにした和風スープに、かぼすの風味と大根のみぞれおろしを合わせた一杯です。鶏もも肉を使用し、食べ応えのある内容とされています。
▲トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え 682円
トマトレモンスープに海鮮の旨味を加えた洋風の涼風麺です。レモン酢ジュレの酸味がアクセントになっています。
▲柚子入り豆乳担々涼風麺 682円
濃厚でコク深いごま豆乳スープをベースに、柚子の風味を加えた担々麺です。肉みその旨味とラー油の辛味がアクセントになる味わいとされています。
パイで世界一周、麺で季節を感じる
世界の料理をイメージしたパイと、柑橘を取り入れた涼風麺の組み合わせは、季節感とバリエーションの両方を感じられる内容です。
気分に合わせて選べるので、ランチやおやつに気軽に利用できそうですね。こちらは9月下旬まで販売予定です。
※価格は税込み表記です。
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