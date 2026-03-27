気になる！ ミスドの新作「世界のグルメパイ」 バターチキンカレーも登場

ミスタードーナツは4月1日から、「ミスドゴハン」の春夏メニューを期間限定で発売します。春夏パイ3種と涼風麺3種をラインアップします。

今回のメニューは、パイ生地や細麺に合わせて具材やソース、スープにこだわった内容です。パイは世界各地の料理をイメージし、涼風麺は柑橘を取り入れた和風・洋風・中華風のバリエーションで展開します。

販売期間は9月下旬までを予定しており、パイはミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）、涼風麺は飲茶取り扱いショップで展開されます。

世界のグルメをイメージしたパイ3種が新登場

▲ミートソースとマッシュポテトパイ テイクアウト259円、イートイン264円

イギリスの家庭料理をイメージしたパイで、トマトペーストと牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んだミートソースに、なめらかなマッシュポテトを合わせています。

▲ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ テイクアウト259円、イートイン264円

ハムと玉ねぎ入りのホワイトソースとチーズソースを合わせたパイです。フランスのクロックムッシュをイメージしており、サクサクのパイ生地とソースの組み合わせが特徴とされています。

▲バターチキンカレーパイ テイクアウト259円、イートイン264円

インド北部発祥のバターチキンカレーをイメージしたパイです。トマトペーストやヨーグルトを使い、マイルドな辛さに仕上げたカレーをパイ生地で包んで焼き上げています。

爽やかな春夏飲茶3品も登場！

▲かぼす香る鶏みぞれ涼風麺 682円

かつおと昆布だしをベースにした和風スープに、かぼすの風味と大根のみぞれおろしを合わせた一杯です。鶏もも肉を使用し、食べ応えのある内容とされています。

▲トマト海鮮野菜涼風麺 レモンジュレ添え 682円

トマトレモンスープに海鮮の旨味を加えた洋風の涼風麺です。レモン酢ジュレの酸味がアクセントになっています。

▲柚子入り豆乳担々涼風麺 682円

濃厚でコク深いごま豆乳スープをベースに、柚子の風味を加えた担々麺です。肉みその旨味とラー油の辛味がアクセントになる味わいとされています。

パイで世界一周、麺で季節を感じる

世界の料理をイメージしたパイと、柑橘を取り入れた涼風麺の組み合わせは、季節感とバリエーションの両方を感じられる内容です。

気分に合わせて選べるので、ランチやおやつに気軽に利用できそうですね。こちらは9月下旬まで販売予定です。

※価格は税込み表記です。