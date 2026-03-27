松屋「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」登場！ごはんが止まらないやつ

牛めしの松屋は3月31日10時より「鶏のバター醤油炒め」各種メニューを販売します。

「鶏のバター醤油炒め」が登場

松屋の人気メニューが、2年ぶりに期間限定で復活します。

▲鶏のバター醤油炒め（920円、ダブル1410円）

「鶏のバター醤油炒め」は、ジューシーな鶏もも肉に、背徳のとろけるバター、にんにく醤油の特製ダレを合わせ、鉄板の上で一気に炒めた一皿。

チキンの肉汁とバターのコク、にんにくのパンチが混ざり合い、ご飯が止まらない“悪魔級のおいしさ”に仕上げたといいます。

▲鶏のバター醤油炒め定食（980円、ダブル1470円）



ライスとみそ汁がついた「鶏のバター醤油炒め（ライスセット）」と、さらに、生野菜をつけた「鶏のバター醤油炒め定食」を用意。



また、丼仕立ての「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」も登場します。

▲ガーリックバター豚カルビエッグ丼（790円）

食欲止まらない……！

とろけるバターとにんにく醤油の特製ダレの組み合わせは松屋らしさ全開ですね。リリースでは“THE松屋メシ“とも表現されています。





一口食べるごとにエネルギーがチャージされそう！特に、「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」は見た目のインパクトから食欲がわいてきます。

ガーリックバターの香りで、ご飯がとまらなくなりそうです！

（※文中の価格はすべて税込）