松屋「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」登場！ごはんが止まらないやつ

牛めしの松屋は3月31日10時より「鶏のバター醤油炒め」各種メニューを販売します。
「鶏のバター醤油炒め」が登場
松屋の人気メニューが、2年ぶりに期間限定で復活します。
▲鶏のバター醤油炒め（920円、ダブル1410円）
「鶏のバター醤油炒め」は、ジューシーな鶏もも肉に、背徳のとろけるバター、にんにく醤油の特製ダレを合わせ、鉄板の上で一気に炒めた一皿。
チキンの肉汁とバターのコク、にんにくのパンチが混ざり合い、ご飯が止まらない“悪魔級のおいしさ”に仕上げたといいます。
▲鶏のバター醤油炒め定食（980円、ダブル1470円）
ライスとみそ汁がついた「鶏のバター醤油炒め（ライスセット）」と、さらに、生野菜をつけた「鶏のバター醤油炒め定食」を用意。
また、丼仕立ての「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」も登場します。
▲ガーリックバター豚カルビエッグ丼（790円）
食欲止まらない……！
とろけるバターとにんにく醤油の特製ダレの組み合わせは松屋らしさ全開ですね。リリースでは“THE松屋メシ“とも表現されています。
一口食べるごとにエネルギーがチャージされそう！特に、「ガーリックバター豚カルビエッグ丼」は見た目のインパクトから食欲がわいてきます。
ガーリックバターの香りで、ご飯がとまらなくなりそうです！
（※文中の価格はすべて税込）
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