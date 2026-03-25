うまいやつ。なか卯「冷やし担々」おなじみ季節メニューが復活

なか卯は4月1日11時より、「温たま冷やし担々うどん」をはじめとする「冷やし担々うどん」核種を販売します。

なか卯の季節の定番メニューが復活

特製の胡麻担々だれを使用した「冷やし担々うどん」はなか卯の季節の定番メニューです。



「温たま冷やし担々うどん」は、それにこだわり卵の温たまをのせた一品。今年は胡麻のペーストとラー油に加え、花椒を使用することで、辛みが際立つ風味に仕上げたといいます。

まず具材を混ぜずにそれぞれを味わい、その後で全体を混ぜ合わせて、旨辛さとまろやかさが調和した味わいを楽しむ食べ方がおすすめだとしています。

▲温たま冷やし担々うどん 小530円、並690円、大790円

胡麻担々だれに温たまを組み合わせた冷やしうどんです。花椒が香るシビ辛さとコクのある味わいに加え、ミンチの食感や温たまのまろやかさが特徴とされています。

▲冷やし担々うどん 小420円、並580円、大680円

胡麻担々だれの味わいをシンプルに味わえる冷やしうどんです。

▲温たま冷やし担々そば 小630円、並790円、大910円

二八そばを使用し、胡麻担々だれと温たまを組み合わせたメニューです。

▲冷やし担々そば 小510円、並670円、大790円

胡麻担々だれの風味をそのまま味わえる冷やしそばです。

冷やし担々うどんが今年も進化して登場！

今回の冷やし担々シリーズは、花椒の効いた風味豊かな味わいがポイントです。温たまの有無やうどんとそばの違いなど、自分に合った組み合わせを選べるのもうれしいですね。

“シビ辛系”が好きな人にはしっかり刺さりそう。気温が上がるこれからの時期に向けてチェックしてください。

※価格は税込み表記です。