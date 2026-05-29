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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第196回

桜が浮かび上がって飲み頃を教えてくれる粋なデザイン 「キリン一番搾り」24本がAmazonで27％オフ！

2026年05月29日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が
Amazonスマイルセールに登場！

　「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。

　参考価格5,729円から27％オフの4,198円で販売されています。1本あたり約175円で購入できる計算です。

アマゾンでキリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶を入手

「キリン一番搾り 限定春デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより

　「キリン一番搾り」は、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用したビールです。麦本来のうまみが感じられる、調和の取れた味わいが特長とされています。

　桜をモチーフにした春限定のデザイン缶は、約10度まで冷やすことで色が変化する示温インキを使用しており、缶のデザインに施された花びらが浮き出る仕様です。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　冷やすことで色が変化する仕掛けが楽しい「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象となっています。

　27％オフと大幅な割引価格となっているので、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

アマゾンでキリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶を入手

※価格は税込み表記です。

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