桜が浮かび上がって飲み頃を教えてくれる粋なデザイン 「キリン一番搾り」24本がAmazonで27％オフ！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が

Amazonスマイルセールに登場！

「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。

参考価格5,729円から27％オフの4,198円で販売されています。1本あたり約175円で購入できる計算です。

「キリン一番搾り 限定春デザイン缶」の特徴

Amazon商品ページより

「キリン一番搾り」は、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用したビールです。麦本来のうまみが感じられる、調和の取れた味わいが特長とされています。

桜をモチーフにした春限定のデザイン缶は、約10度まで冷やすことで色が変化する示温インキを使用しており、缶のデザインに施された花びらが浮き出る仕様です。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

冷やすことで色が変化する仕掛けが楽しい「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象となっています。

27％オフと大幅な割引価格となっているので、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。