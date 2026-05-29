アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第196回
桜が浮かび上がって飲み頃を教えてくれる粋なデザイン 「キリン一番搾り」24本がAmazonで27％オフ！
2026年05月29日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が
Amazonスマイルセールに登場！
「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象商品となっています。
参考価格5,729円から27％オフの4,198円で販売されています。1本あたり約175円で購入できる計算です。
「キリン一番搾り 限定春デザイン缶」の特徴
Amazon商品ページより
「キリン一番搾り」は、最初に流れる一番搾り麦汁のみを使用したビールです。麦本来のうまみが感じられる、調和の取れた味わいが特長とされています。
桜をモチーフにした春限定のデザイン缶は、約10度まで冷やすことで色が変化する示温インキを使用しており、缶のデザインに施された花びらが浮き出る仕様です。アルコール度数は5％です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
冷やすことで色が変化する仕掛けが楽しい「キリン一番搾り 350ml×24本 限定春デザイン缶」が、Amazonスマイルセールの対象となっています。
27％オフと大幅な割引価格となっているので、この機会にまとめて購入してはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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