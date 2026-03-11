マイクロソフト、WordにAnthropic製AI導入へ　CopilotでOpenAIと切り替え可能に

マイクロソフトは3月10日、Microsoft 365版の「Word」でCopilotによる文書編集機能を利用する際、新たにAnthropic製のAIモデルを選択可能とすることを明らかにした。2026年4月以降の導入を予定している。

Anthropic製モデルは現行のOpenAI製モデルと並行して提供されるため、ユーザー側で、用途に応じてモデルを切り替えることも可能だ。