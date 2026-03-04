PayPay銀行、12歳から口座開設可能に

PayPayは3月4日、「PayPay銀行」の個人向け普通預金口座について、3月3日から開設対象年齢を満12歳以上に引き下げたことを公表した。

口座開設の手続きはPayPay（決済サービス）と連携しており、口座開設前にPayPay側で「メールアドレスの登録」と「本人確認」を求められる。

なお、すでにPayPay側で本人確認等の手続きを済ませているユーザーは、最短で申し込み当日に口座を開くことも可能だ。