PayPay銀行、12歳から口座開設可能に

PayPayは3月4日、「PayPay銀行」の個人向け普通預金口座について、3月3日から開設対象年齢を満12歳以上に引き下げたことを公表した。
口座開設の手続きはPayPay（決済サービス）と連携しており、口座開設前にPayPay側で「メールアドレスの登録」と「本人確認」を求められる。
なお、すでにPayPay側で本人確認等の手続きを済ませているユーザーは、最短で申し込み当日に口座を開くことも可能だ。
PayPayは3月4日、「PayPay銀行」の個人向け普通預金口座について、3月3日から開設対象年齢を満12歳以上に引き下げたことを公表した。
口座開設の手続きはPayPay（決済サービス）と連携しており、口座開設前にPayPay側で「メールアドレスの登録」と「本人確認」を求められる。
なお、すでにPayPay側で本人確認等の手続きを済ませているユーザーは、最短で申し込み当日に口座を開くことも可能だ。
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
sponsored
じゃんけん大会は400人参加!!
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 7」3月7日（土）開催決定！
sponsored
現地のカメラ映像を見ながら遠隔作業指示も。「オプテージ曽根崎データセンター（OC1）」の新サービス
sponsored
リピーターの多さに納得のアフターサポートも必見
sponsored
JN-IPSM27G240Q-HSPをレビュー
sponsored
アプライド仙台店が2月28日（土）オープン
sponsored
マウスコンピューター「mouse SH-A5A01」がお買い得
sponsored
マウスコンピューター「mouse B4-I7U01SR-A」がセール中
sponsored
スマートバンド？ スマートウォッチ？ どっちにしてもGPS搭載でさらに便利になった！
sponsored
MSI「MPG 274URDFW E16M」レビュー
sponsored
12個のカスタム可能なボタンと2つのダイヤル、LCDディスプレーを搭載
sponsored
進捗もリスク把握もレポート作成も！ コツコツ記録した業務の情報が“組織の資産”に変わる！
sponsored
Zoom活用事例：株式会社マクロミル
sponsored
メンバーを無言にさせた3つの不安は仕組みで解消する
sponsored
サイバー攻撃の侵入と拡大を根本から防ぐ“脱VPN”と「Fortinet ユニファイドZTNA」
sponsored
sponsored
sponsored
Crucialブランドで発売中のSSD製品を総まとめ！【外付モデル編】
sponsored
Crucialブランドで発売中のSSD製品を総まとめ！【内蔵モデル編】
sponsored
止まらないネットワークとセキュリティを融合 フォーティネット「FS-AXシリーズ」の目指す高み
sponsored
ZEFT Z59Qの魅力をインタビュー
sponsored
STYLE-14FH128-U5-UCRXMをレビュー
sponsored
JN-V100U-Mで「REANIMAL」をプレイ
sponsored
IDOM CaaS Technology×TTS×ソフトバンクの協業で、社会課題に新たな解決策を作る
sponsored
創業10周年記念企画を密着レポート
sponsored
FREX∀RブランドのFRZAB850W/985をレビュー
sponsored
LEVEL-M5A6-R96X-RKX-FB [RGB Build]をレビュー
sponsored
Zoom活用事例：富士ソフトサービスビューロ株式会社
sponsored
sponsored
sponsored
sponsored
sponsored
Radiant SDM3300X600A、Lepton Mini B860i、Premium Line Mini B850FD/T/A
sponsored
Zoom活用事例：トラムシステム株式会社
sponsored
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。